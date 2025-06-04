Хинштейн рассказал о погибшем из-за атаки ВСУ

В результате удара беспилотников ВСУ по селу Коровяковка Глушковского района погиб местный житель, 31-летний мужчина. Об этом написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Погиб мирный житель — 31-летний мужчина», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Глава области выразил глубокие соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что ситуация в приграничных районах остается крайне напряженной и опасной для мирного населения.
В ночь на 3 июня Вооруженные силы Украины предприняли атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по территории Рыльского района Курской области. Об этом информируют местные жители. По их сведениям, вследствие падения обломков одного из уничтоженных дронов вблизи жилого дома произошло возгорание.
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