04 июня 2025

ТАСС: участников инцидента у Ярославского вокзала заподозрили в похищении

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Возбуждено уголовное дело
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новость из сюжета
Бизнесмена Щепихина схватили на Ярославском вокзале в Москве

В Москве в отношении подозреваемых по делу о похищении блогера Арега Щепихина возбуждено уголовное производство по статьям 126 и 285 УК РФ — «Похищение человека» и «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении участников инцидента у Ярославского вокзала возбуждено дело. Оно касается похищения человека и превышении полномочий», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Согласно информации, опубликованной Mash, Щепихина признали потерпевшим по данному делу. В настоящее время уголовное преследование по статье об экстремизме в отношении него не инициировано, поскольку для этого требуется провести лингвистическую экспертизу его высказываний, размещенных в интернете.

На территории Ярославского вокзала группа мужчин силой препроводила Арега Щепихина в здание вокзала, затем провела его через рамку металлодетектора и отвела его к автомобилю Mercedes черного цвета, оснащенному сигнальными маячками. Во время задержания Щепихин кричал, что его удерживают не сотрудники полиции, и призывал находящихся рядом граждан помочь ему.

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В Москве в отношении подозреваемых по делу о похищении блогера Арега Щепихина возбуждено уголовное производство по статьям 126 и 285 УК РФ — «Похищение человека» и «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В отношении участников инцидента у Ярославского вокзала возбуждено дело. Оно касается похищения человека и превышении полномочий», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Согласно информации, опубликованной Mash, Щепихина признали потерпевшим по данному делу. В настоящее время уголовное преследование по статье об экстремизме в отношении него не инициировано, поскольку для этого требуется провести лингвистическую экспертизу его высказываний, размещенных в интернете. На территории Ярославского вокзала группа мужчин силой препроводила Арега Щепихина в здание вокзала, затем провела его через рамку металлодетектора и отвела его к автомобилю Mercedes черного цвета, оснащенному сигнальными маячками. Во время задержания Щепихин кричал, что его удерживают не сотрудники полиции, и призывал находящихся рядом граждан помочь ему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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