ТАСС: участников инцидента у Ярославского вокзала заподозрили в похищении

В Москве в отношении подозреваемых по делу о похищении блогера Арега Щепихина возбуждено уголовное производство по статьям 126 и 285 УК РФ — «Похищение человека» и «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В отношении участников инцидента у Ярославского вокзала возбуждено дело. Оно касается похищения человека и превышении полномочий», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Согласно информации, опубликованной Mash, Щепихина признали потерпевшим по данному делу. В настоящее время уголовное преследование по статье об экстремизме в отношении него не инициировано, поскольку для этого требуется провести лингвистическую экспертизу его высказываний, размещенных в интернете.
На территории Ярославского вокзала группа мужчин силой препроводила Арега Щепихина в здание вокзала, затем провела его через рамку металлодетектора и отвела его к автомобилю Mercedes черного цвета, оснащенному сигнальными маячками. Во время задержания Щепихин кричал, что его удерживают не сотрудники полиции, и призывал находящихся рядом граждан помочь ему.
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