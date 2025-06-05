Песков пояснил, почему разговоры Путина и Трампа стали короче

Краткость разговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не влияет на их значимость. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Разговор был конструктивным. Наверное, ориентироваться на продолжительность буквально нет никакого смысла. Иногда в более сжатое время можно сказать много всего важного», — сказал Песков журналистам.
Телефонный разговор лидеров состоялся 4 июня. Путин подробно рассказал главе США о содержании и итогах второго раунда прямых переговоров с Украиной в Стамбуле, которые прошли 2 июня. Президент России подчеркнул, что Киев пытался сорвать переговоры ударами, которые международным правом классифицируются как терроризм, однако российская сторона не поддалась провокациям, рассказал помощник президента Юрий Ушаков в ходе брифинга.
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