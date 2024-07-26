В Челябинске начали судить напавших на компанию участника СВО в новогоднюю ночь

26 июля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Следующее судебное заседание по делу назначено на 16 сентября 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Советском райсуде Челябинска 26 июля начали судить троих молодых парней, напавших на компанию, в которой был участник СВО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, на первом заседании троице продлили меру пресечения до 5 января 2025 года. «26 июля 2024 года в Советском райсуде Челябинска начался судебный процесс в отношении трех молодых людей 2002, 2005, 2006 годов рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В ходе судебного разбирательства Алексею и Георгию Рыбакам продлена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 5 января 2025 года, Руслану Сафарову продлен срок заключения под стражу на тот же срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Инцидент произошел в новогоднюю ночь в одном из жилых домов в Советском районе города. Компания пьяных молодых людей начала оскорблять женщин, которые ждали такси. За женщин вступились мужчины, среди которых был участник СВО. Но молодежь распылила на них содержимое газовых баллончиков, а после избила металлической ложкой для обуви. Достаточно быстро всех подозреваемых в хулиганстве задержали. Часть из них отправили под домашний арест, одного закрыли в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Советском райсуде Челябинска 26 июля начали судить троих молодых парней, напавших на компанию, в которой был участник СВО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, на первом заседании троице продлили меру пресечения до 5 января 2025 года. «26 июля 2024 года в Советском райсуде Челябинска начался судебный процесс в отношении трех молодых людей 2002, 2005, 2006 годов рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В ходе судебного разбирательства Алексею и Георгию Рыбакам продлена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 5 января 2025 года, Руслану Сафарову продлен срок заключения под стражу на тот же срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Инцидент произошел в новогоднюю ночь в одном из жилых домов в Советском районе города. Компания пьяных молодых людей начала оскорблять женщин, которые ждали такси. За женщин вступились мужчины, среди которых был участник СВО. Но молодежь распылила на них содержимое газовых баллончиков, а после избила металлической ложкой для обуви. Достаточно быстро всех подозреваемых в хулиганстве задержали. Часть из них отправили под домашний арест, одного закрыли в СИЗО.