Мужчина ушел на катере в море и пропал во Владивостоке

Во Владивостоке шестые сутки ищут 42-летнего мужчину, пропавшего на катере
Известно, что мужчина ушел в море на катере Yamaha (архивное фото)
Известно, что мужчина ушел в море на катере Yamaha (архивное фото)

Во Владивостоке волонтеры с 7 октября ищут 42-летнего Андрея Варченко, который ушел в море на катере и не вернулся. Об этом сообщила поисковая организация «ПримПоиск».

«07 октября 2025 года вышел в море на катере из адреса ул. Приморская, д. 8 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке, опубликованной в telegram-канале волонтеров. Ушел мужчина на катере Yamaha с двумя моторами, на борту не было надписи. Известно, что этот катер покрывается бордовыми чехлами. Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы и карие глаза.

Мужчину ищут с 7 октября
Мужчину ищут с 7 октября
Фото:

