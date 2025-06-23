В челябинском городе снимают новый выпуск шоу «Мама в 16». Фото

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Съемочная команда шоу «Мама в 16» приехала в Миасс
Съемочная команда шоу «Мама в 16» приехала в Миасс Фото:

В Миассе Челябинской области проходят съемки нового выпуска шоу «Мама в 16». Участником и отцом из выпуска стал местный рэпер.

«Съемочная группа приехала в Старую часть Миасса, рассказал нам источник. Известно, что Антон — популярный рэпер в городе», — сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог».

Рэпер встречался со своей девушкой год. К концу марта стало известно, что она беременна. Выпуск выйдет в эфир этой осенью.

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В Миассе Челябинской области проходят съемки нового выпуска шоу «Мама в 16». Участником и отцом из выпуска стал местный рэпер. «Съемочная группа приехала в Старую часть Миасса, рассказал нам источник. Известно, что Антон — популярный рэпер в городе», — сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог». Рэпер встречался со своей девушкой год. К концу марта стало известно, что она беременна. Выпуск выйдет в эфир этой осенью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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