Съемочная команда шоу «Мама в 16» приехала в Миасс
В Миассе Челябинской области проходят съемки нового выпуска шоу «Мама в 16». Участником и отцом из выпуска стал местный рэпер.
«Съемочная группа приехала в Старую часть Миасса, рассказал нам источник. Известно, что Антон — популярный рэпер в городе», — сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог».
Рэпер встречался со своей девушкой год. К концу марта стало известно, что она беременна. Выпуск выйдет в эфир этой осенью.
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