22 июня 2025

В ГАИ Челябинска рассказали о массовой аварии у ЧелГУ. Фото

Массовая авария у ЧелГУ началась со столкновения двух японских автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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После удара одна из машин вылетела на парковку
После удара одна из машин вылетела на парковку Фото:

В пресс-службе ГАИ Челябинска сообщили, что массовое ДТП у ЧелГУ началось со столкновения Mitsubishi Lancer с Honda Freed. После Honda вылетела на парковку, а Mitsubishi — влетел во впереди едущий авто.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer столкнулся с Honda Freed, управляла которым женщина. От удара машина автоледи изменила траекторию движения и совершила наезд на стоящие на парковке Audi-80, Toyota Carina, Chevrolet Spark и „Лада Калина“. Водитель же Mitsubishi столкнулся с попутно движущимся Opel Astra, который после этого совершил ДТП с автомобилем HAVAL JOLION», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.

В результате массового ДТП пострадали двое человек: водитель Honda Freed и 6-месячный малыш, находившийся в Opel Astra. Они доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.

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В пресс-службе ГАИ Челябинска сообщили, что массовое ДТП у ЧелГУ началось со столкновения Mitsubishi Lancer с Honda Freed. После Honda вылетела на парковку, а Mitsubishi — влетел во впереди едущий авто. «По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer столкнулся с Honda Freed, управляла которым женщина. От удара машина автоледи изменила траекторию движения и совершила наезд на стоящие на парковке Audi-80, Toyota Carina, Chevrolet Spark и „Лада Калина“. Водитель же Mitsubishi столкнулся с попутно движущимся Opel Astra, который после этого совершил ДТП с автомобилем HAVAL JOLION», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. В результате массового ДТП пострадали двое человек: водитель Honda Freed и 6-месячный малыш, находившийся в Opel Astra. Они доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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