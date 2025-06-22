В пресс-службе ГАИ Челябинска сообщили, что массовое ДТП у ЧелГУ началось со столкновения Mitsubishi Lancer с Honda Freed. После Honda вылетела на парковку, а Mitsubishi — влетел во впереди едущий авто.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer столкнулся с Honda Freed, управляла которым женщина. От удара машина автоледи изменила траекторию движения и совершила наезд на стоящие на парковке Audi-80, Toyota Carina, Chevrolet Spark и „Лада Калина“. Водитель же Mitsubishi столкнулся с попутно движущимся Opel Astra, который после этого совершил ДТП с автомобилем HAVAL JOLION», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.
В результате массового ДТП пострадали двое человек: водитель Honda Freed и 6-месячный малыш, находившийся в Opel Astra. Они доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.
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