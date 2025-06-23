Пьяный маршрутчик разъезжал с пассажирами в Копейске. Видео

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Освидетельствование показало наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе
Освидетельствование показало наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе Фото:

В Копейске Челябинской области пьяный водитель, управляющий автобусом «ПАЗ», перевозил пассажиров. В момент задержания в салоне находилось 15 человек, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. 

«На территории Копейского городского округа инспекторы ДПС остановили автобус „ПАЗ“, водитель которого находился в состоянии опьянения. В салоне автобуса находилось 15 пассажиров», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Медицинское освидетельствование показало, что превышение паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,17 мг/л. В отношении водителя составлено дело по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Пассажиров отправили попутным транспортом. 

В Копейске в мае также задержали водителя рейсового автобуса, который был пьяным во время перевозки пассажиров. Транспорт остановили на улице Ленина для проверки документов. Мужчина вез пассажиров с челябинской остановки ЧКПЗ в копейский поселок Потанино. 

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В Копейске Челябинской области пьяный водитель, управляющий автобусом «ПАЗ», перевозил пассажиров. В момент задержания в салоне находилось 15 человек, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.  «На территории Копейского городского округа инспекторы ДПС остановили автобус „ПАЗ“, водитель которого находился в состоянии опьянения. В салоне автобуса находилось 15 пассажиров», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Медицинское освидетельствование показало, что превышение паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,17 мг/л. В отношении водителя составлено дело по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Пассажиров отправили попутным транспортом.  В Копейске в мае также задержали водителя рейсового автобуса, который был пьяным во время перевозки пассажиров. Транспорт остановили на улице Ленина для проверки документов. Мужчина вез пассажиров с челябинской остановки ЧКПЗ в копейский поселок Потанино. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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