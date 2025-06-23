В Копейске Челябинской области пьяный водитель, управляющий автобусом «ПАЗ», перевозил пассажиров. В момент задержания в салоне находилось 15 человек, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«На территории Копейского городского округа инспекторы ДПС остановили автобус „ПАЗ“, водитель которого находился в состоянии опьянения. В салоне автобуса находилось 15 пассажиров», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Медицинское освидетельствование показало, что превышение паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,17 мг/л. В отношении водителя составлено дело по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Пассажиров отправили попутным транспортом.
В Копейске в мае также задержали водителя рейсового автобуса, который был пьяным во время перевозки пассажиров. Транспорт остановили на улице Ленина для проверки документов. Мужчина вез пассажиров с челябинской остановки ЧКПЗ в копейский поселок Потанино.
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