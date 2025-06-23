В Челябинске пронумеровали электросамокаты для борьбы с нарушителями ПДД. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Более крупные номера на самокатах помогут быстрее находить нарушителей
Более крупные номера на самокатах помогут быстрее находить нарушителей Фото:

В Челябинске электросамокаты одного из сервиса кикшеринга получили индивидуальные номера большего размера для повышения безопасности поездок. Новые номера позволят легче идентифицировать нарушителей и оперативно реагировать на нарушения правил дорожного движения, сообщили URA.RU в пресс-службе «МТС Юрент».

«Кикшеринг „МТС Юрент“ начал оснащать челябинские электросамокаты номерами для повышения безопасности поездок. В ближайшее время они появятся на всех устройствах сервиса. Номера выполнены из светоотражающей пленки без ламинации, которая позволит считывать их даже в темноте», — уточнили в компании.

Как отметили в пресс-службе, неспешивание при переходе проезжей части — одно из самых частых нарушений ПДД на самокатах. Именно оно зачастую становится причиной ДТП. По данным сервиса кикшеринга, опыт Екатеринбурга показывает, что использование номеров позволяет снизить число подобных инцидентов на 40%.

Сообщить о нарушении правил дорожного движения пользователями электросамокатов можно будет через специальный telegram-бот. Для этого необходимо отправить фотографию нарушителя на самокате, на которой четко виден номер, а также указать время и место происшествия.

Увеличенные номера облегчат задачу отслеживания нарушителей ПДД
Увеличенные номера облегчат задачу отслеживания нарушителей ПДД
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В Челябинске электросамокаты одного из сервиса кикшеринга получили индивидуальные номера большего размера для повышения безопасности поездок. Новые номера позволят легче идентифицировать нарушителей и оперативно реагировать на нарушения правил дорожного движения, сообщили URA.RU в пресс-службе «МТС Юрент». «Кикшеринг „МТС Юрент“ начал оснащать челябинские электросамокаты номерами для повышения безопасности поездок. В ближайшее время они появятся на всех устройствах сервиса. Номера выполнены из светоотражающей пленки без ламинации, которая позволит считывать их даже в темноте», — уточнили в компании. Как отметили в пресс-службе, неспешивание при переходе проезжей части — одно из самых частых нарушений ПДД на самокатах. Именно оно зачастую становится причиной ДТП. По данным сервиса кикшеринга, опыт Екатеринбурга показывает, что использование номеров позволяет снизить число подобных инцидентов на 40%. Сообщить о нарушении правил дорожного движения пользователями электросамокатов можно будет через специальный telegram-бот. Для этого необходимо отправить фотографию нарушителя на самокате, на которой четко виден номер, а также указать время и место происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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