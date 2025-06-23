За выходные в Челябинской области утонули двое пьяных мужчин

За минувшие выходные, 21-22 июня, на водоемах Челябинской области погибли двое мужчин. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«21 июня в селе Кичигино, река Увелька, утонул мужчина 1993 года рождения, 22 июня в Челябинске на озере Балчуг утонул мужчина 1967 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы областного МЧС, оба мужчины пошли купаться на необорудованных пляжах. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Всего с начала купального сезона на водоемах региона погибли 13 человек, в том числе один ребенок.
В ведомстве отмечают, что во всей области оборудованы 202 пляжа. На них за десять лет не погиб ни один отдыхающий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!