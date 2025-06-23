За выходные в Челябинской области утонули двое пьяных мужчин

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Люди погибли на необорудованных пляжах
Люди погибли на необорудованных пляжах Фото:

За минувшие выходные, 21-22 июня, на водоемах Челябинской области погибли двое мужчин. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«21 июня в селе Кичигино, река Увелька, утонул мужчина 1993 года рождения, 22 июня в Челябинске на озере Балчуг утонул мужчина 1967 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы областного МЧС, оба мужчины пошли купаться на необорудованных пляжах. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Всего с начала купального сезона на водоемах региона погибли 13 человек, в том числе один ребенок.

В ведомстве отмечают, что во всей области оборудованы 202 пляжа. На них за десять лет не погиб ни один отдыхающий.

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За минувшие выходные, 21-22 июня, на водоемах Челябинской области погибли двое мужчин. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «21 июня в селе Кичигино, река Увелька, утонул мужчина 1993 года рождения, 22 июня в Челябинске на озере Балчуг утонул мужчина 1967 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы областного МЧС, оба мужчины пошли купаться на необорудованных пляжах. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Всего с начала купального сезона на водоемах региона погибли 13 человек, в том числе один ребенок. В ведомстве отмечают, что во всей области оборудованы 202 пляжа. На них за десять лет не погиб ни один отдыхающий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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