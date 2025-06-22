Челябинцам рассказали, как начисляется плата за горячую воду в период опрессовок

Плата за горячее водоснабжение в Челябинске в период опрессовок начисляется по фактическим показаниям счетчиков или с учетом перерасчета при отсутствии приборов учета. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».
«При наличии счетчиков расчет платы за ГВС производится по фактическим показаниям. В период опрессовок мы рекомендуем не включать горячую воду, а лучше полностью перекрыть вентиль на трубах горячего водоснабжения», — сообщили URA.RU в компании.
Если в квартире нет водосчетчиков, начисление платы за горячую воду в период отключения не производится. Перерасчет отражается в квитанции: если испытания завершились до 23-го числа месяца — в текущем платежном документе, если с 23-го по 31-е — в квитанции следующего месяца. Проводить перерасчет будут автоматически, без заявлений со стороны жильцов.
Если горячая вода отсутствовала более 14 суток, дополнительно пересчитают оплату — за каждый час сверх допустимого перерыва начисляется компенсация в размере 0,15 %.
При этом, как подчеркнули в компании, качество водопроводной воды не страдает: в Челябинске действует закрытая система теплоснабжения, теплоноситель и вода не смешиваются, а тепло передается через теплообменники в подвалах домов.
Опрессовки в Челябинске пройдут в шесть этапов. Актуальный график и список домов размещены на сайте АО «УСТЭК-Челябинск» в разделе «Гидравлические испытания». Для получения разъяснений жители могут обращаться в чаты ЕРЦ «Уралэнергосбыт», в интернет-приемную и офисы обслуживания клиентов (по записи), а также по телефону.
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