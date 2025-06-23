МИД России осудило теракт в церкви в Дамаске

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В МИД РФ осудили теракт в сирийском Дамаске, произошедший накануне
В МИД РФ осудили теракт в сирийском Дамаске, произошедший накануне Фото:
новость из сюжета
Смертник совершил теракт в Сирии

Москва выразила решительное осуждение по поводу теракта, который произошел 22 июня в одной из церквей Дамаска. Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел РФ. 

«Решительно осуждаем этот чудовищный террористический акт», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.

Теракт произошел 22 июня в церкви Святого Ильи в районе Дувейла на востоке Дамаска: террорист-смертник, связанный с ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), открыл огонь по прихожанам и привел в действие пояс со взрывчаткой. Сообщается о 13 погибших и более 50 пострадавших. 

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Москва выразила решительное осуждение по поводу теракта, который произошел 22 июня в одной из церквей Дамаска. Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел РФ.  «Решительно осуждаем этот чудовищный террористический акт», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства. Теракт произошел 22 июня в церкви Святого Ильи в районе Дувейла на востоке Дамаска: террорист-смертник, связанный с ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), открыл огонь по прихожанам и привел в действие пояс со взрывчаткой. Сообщается о 13 погибших и более 50 пострадавших. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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