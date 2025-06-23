МИД России осудило теракт в церкви в Дамаске

Москва выразила решительное осуждение по поводу теракта, который произошел 22 июня в одной из церквей Дамаска. Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел РФ.
«Решительно осуждаем этот чудовищный террористический акт», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.
Теракт произошел 22 июня в церкви Святого Ильи в районе Дувейла на востоке Дамаска: террорист-смертник, связанный с ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), открыл огонь по прихожанам и привел в действие пояс со взрывчаткой. Сообщается о 13 погибших и более 50 пострадавших.
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