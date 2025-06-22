22 июня 2025

Челябинцы вступились за тракториста, измолотившего школьника косилкой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Тракторист Александр не заметил спрятавшего в бурьяне школьника
Тракторист Александр не заметил спрятавшего в бурьяне школьника Фото:

Жители Октябрьского района Челябинской области объединились и встали на защиту тракториста Александра, который не заметил спрятавшего в траве школьника и покалечил его косилкой. По их словам, человеку нельзя ломать жизнь из-за нелепой и трагичной случайности.

«Александр всегда аккуратно и ответственно работал на тракторе, в том числе с „косаркой“. Всегда останавливает „косарку“, если, например, видит приближающуюся машину, тем более, если к трактору даже издали приближается человек», — отметили в своем обращении жители.

По их словам, Александр не увидел мальчика. После произошедшего ребенок признался, что ушел далеко от дома. И чтобы его не ругали, решил спрятаться в траве. Тракторист же не заметил школьника в высокой траве. Жители отмечают, что Александр сам является отцом двоих детей. Он очень переживает из-за случившегося и желает пострадавшему мальчику скорейшего выздоровления.

«Первыми, кто бросился на помощь мальчику, стали сам тракторист Александр и фельдшер Боровского сельского поселения Мария. Именно Александр звонил в скорую помощь дважды, умоляя поторопиться и оказывал вместе с Марией первую экстренно необходимую помощь ребенку», — отметили жители.

Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице. Врачи дают благоприятный прогноз по его восстановлению. Между тем, по факту произошедшего в озбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ. Прокуратура контролирует ход расследования.

Жители вступились за тракториста и сопереживают семье пострадавшего мальчика
Жители вступились за тракториста и сопереживают семье пострадавшего мальчика
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Жители Октябрьского района Челябинской области объединились и встали на защиту тракториста Александра, который не заметил спрятавшего в траве школьника и покалечил его косилкой. По их словам, человеку нельзя ломать жизнь из-за нелепой и трагичной случайности. «Александр всегда аккуратно и ответственно работал на тракторе, в том числе с „косаркой“. Всегда останавливает „косарку“, если, например, видит приближающуюся машину, тем более, если к трактору даже издали приближается человек», — отметили в своем обращении жители. По их словам, Александр не увидел мальчика. После произошедшего ребенок признался, что ушел далеко от дома. И чтобы его не ругали, решил спрятаться в траве. Тракторист же не заметил школьника в высокой траве. Жители отмечают, что Александр сам является отцом двоих детей. Он очень переживает из-за случившегося и желает пострадавшему мальчику скорейшего выздоровления. «Первыми, кто бросился на помощь мальчику, стали сам тракторист Александр и фельдшер Боровского сельского поселения Мария. Именно Александр звонил в скорую помощь дважды, умоляя поторопиться и оказывал вместе с Марией первую экстренно необходимую помощь ребенку», — отметили жители. Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице. Врачи дают благоприятный прогноз по его восстановлению. Между тем, по факту произошедшего в озбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ. Прокуратура контролирует ход расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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