Жители Октябрьского района Челябинской области объединились и встали на защиту тракториста Александра, который не заметил спрятавшего в траве школьника и покалечил его косилкой. По их словам, человеку нельзя ломать жизнь из-за нелепой и трагичной случайности.
«Александр всегда аккуратно и ответственно работал на тракторе, в том числе с „косаркой“. Всегда останавливает „косарку“, если, например, видит приближающуюся машину, тем более, если к трактору даже издали приближается человек», — отметили в своем обращении жители.
По их словам, Александр не увидел мальчика. После произошедшего ребенок признался, что ушел далеко от дома. И чтобы его не ругали, решил спрятаться в траве. Тракторист же не заметил школьника в высокой траве. Жители отмечают, что Александр сам является отцом двоих детей. Он очень переживает из-за случившегося и желает пострадавшему мальчику скорейшего выздоровления.
«Первыми, кто бросился на помощь мальчику, стали сам тракторист Александр и фельдшер Боровского сельского поселения Мария. Именно Александр звонил в скорую помощь дважды, умоляя поторопиться и оказывал вместе с Марией первую экстренно необходимую помощь ребенку», — отметили жители.
Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице. Врачи дают благоприятный прогноз по его восстановлению. Между тем, по факту произошедшего в озбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ. Прокуратура контролирует ход расследования.
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