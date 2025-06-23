Bild: доклад Каи Каллас об Израиле спровоцировал серьезный скандал

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подготовила доклад, который спровоцировал острую реакцию со стороны Израиля. В документе содержатся критические замечания в адрес Израиля, что вызвало немедленный и резкий ответ от правительства в Иерусалиме, сообщает немецкое издание Bild.
«Ответ правительства в Иерусалиме пришел незамедлительно: доклад ЕС был „односторонним“ и представлял собой пример двойных стандартов ЕС по отношению к Израилю», — пишет Bild. Доклад, предположительно, включает предложения, которые могут значительно ухудшить экономические отношения между ЕС и Израилем, включая возможную приостановку Соглашения о партнерстве 2000 года, введение экономических санкций или отмену таможенных льгот для израильских товаров.
Ожидается, что Кая Каллас представит результаты своего обзора и обсудит возможные меры на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится в Брюсселе в ближайший понедельник. Этот инцидент ставит под вопрос будущее экономических и политических отношений между Европейским союзом и Израилем, уже испытывающих напряженность на фоне различных международных конфликтов и проблем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.