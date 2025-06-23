Bild: доклад Каи Каллас об Израиле спровоцировал серьезный скандал

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Доклад Каллас представил двойные стандарты Евросоюза по отношению к Израилю
Доклад Каллас представил двойные стандарты Евросоюза по отношению к Израилю Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подготовила доклад, который спровоцировал острую реакцию со стороны Израиля. В документе содержатся критические замечания в адрес Израиля, что вызвало немедленный и резкий ответ от правительства в Иерусалиме,  сообщает немецкое издание Bild.

«Ответ правительства в Иерусалиме пришел незамедлительно: доклад ЕС был „односторонним“ и представлял собой пример двойных стандартов ЕС по отношению к Израилю», — пишет Bild. Доклад, предположительно, включает предложения, которые могут значительно ухудшить экономические отношения между ЕС и Израилем, включая возможную приостановку Соглашения о партнерстве 2000 года, введение экономических санкций или отмену таможенных льгот для израильских товаров.

Ожидается, что Кая Каллас представит результаты своего обзора и обсудит возможные меры на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится в Брюсселе в ближайший понедельник. Этот инцидент ставит под вопрос будущее экономических и политических отношений между Европейским союзом и Израилем, уже испытывающих напряженность на фоне различных международных конфликтов и проблем.

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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подготовила доклад, который спровоцировал острую реакцию со стороны Израиля. В документе содержатся критические замечания в адрес Израиля, что вызвало немедленный и резкий ответ от правительства в Иерусалиме,  сообщает немецкое издание Bild. «Ответ правительства в Иерусалиме пришел незамедлительно: доклад ЕС был „односторонним“ и представлял собой пример двойных стандартов ЕС по отношению к Израилю», — пишет Bild. Доклад, предположительно, включает предложения, которые могут значительно ухудшить экономические отношения между ЕС и Израилем, включая возможную приостановку Соглашения о партнерстве 2000 года, введение экономических санкций или отмену таможенных льгот для израильских товаров. Ожидается, что Кая Каллас представит результаты своего обзора и обсудит возможные меры на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится в Брюсселе в ближайший понедельник. Этот инцидент ставит под вопрос будущее экономических и политических отношений между Европейским союзом и Израилем, уже испытывающих напряженность на фоне различных международных конфликтов и проблем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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