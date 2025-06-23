Челябинцы из-за сниженного спроса пытаются избавиться от «вторички»

Челябинцы распродают вторичное жилье со скидками
© Служба новостей «URA.RU»
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Собственники «вторички» в мае продавали жилье в среднем со скидками 6,9%
Собственники «вторички» в мае продавали жилье в среднем со скидками 6,9% Фото:

В Челябинской области в мае 2025 года собственники вторичных квартир начали существенно снижать цены на вторичное жилье. В среднем цена готового жилья снизилась на 6,9% с 83 200 рублей до 77 900 рублей за квадратный метр, сообщили 23 июня аналитики «Домклик» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«Среди крупнейших регионов РФ наименьшие цены на готовые квартиры в мае 2025 года отмечены в Челябинской и Саратовской областях (78 000 рублей за квадратный метр), а также в Пермском крае (80 700 рублей). Как и месяцем ранее, во всех этих трёх регионах цены за месяц выросли, но не существенно», — сообщили аналитики.

Средняя цена предложения на рынке вторичного жилья РФ снизилась в мае со 130 600 рублей до 130 500 рублей за квадрат. При этом соотношение цены предложения к цене сделки по России уменьшилось с 14,4% до 13,3%.

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В Челябинской области в мае 2025 года собственники вторичных квартир начали существенно снижать цены на вторичное жилье. В среднем цена готового жилья снизилась на 6,9% с 83 200 рублей до 77 900 рублей за квадратный метр, сообщили 23 июня аналитики «Домклик» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. «Среди крупнейших регионов РФ наименьшие цены на готовые квартиры в мае 2025 года отмечены в Челябинской и Саратовской областях (78 000 рублей за квадратный метр), а также в Пермском крае (80 700 рублей). Как и месяцем ранее, во всех этих трёх регионах цены за месяц выросли, но не существенно», — сообщили аналитики. Средняя цена предложения на рынке вторичного жилья РФ снизилась в мае со 130 600 рублей до 130 500 рублей за квадрат. При этом соотношение цены предложения к цене сделки по России уменьшилось с 14,4% до 13,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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