Челябинцы из-за сниженного спроса пытаются избавиться от «вторички»

В Челябинской области в мае 2025 года собственники вторичных квартир начали существенно снижать цены на вторичное жилье. В среднем цена готового жилья снизилась на 6,9% с 83 200 рублей до 77 900 рублей за квадратный метр, сообщили 23 июня аналитики «Домклик» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.
«Среди крупнейших регионов РФ наименьшие цены на готовые квартиры в мае 2025 года отмечены в Челябинской и Саратовской областях (78 000 рублей за квадратный метр), а также в Пермском крае (80 700 рублей). Как и месяцем ранее, во всех этих трёх регионах цены за месяц выросли, но не существенно», — сообщили аналитики.
Средняя цена предложения на рынке вторичного жилья РФ снизилась в мае со 130 600 рублей до 130 500 рублей за квадрат. При этом соотношение цены предложения к цене сделки по России уменьшилось с 14,4% до 13,3%.
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