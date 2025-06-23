23 июня 2025

СК направил в Генпрокуратуру дело о теракте в «Крокус Сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СК отправил дело на утверждение в прокуратуру
СК отправил дело на утверждение в прокуратуру Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается», — заявила Петренко, ее слова приводит агентство РИА Новости.

В марте 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен теракт, в результате которого погибло 149 человек, еще один человек числится пропавшим без вести, 609 получили ранения различной степени тяжести. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 19 обвиняемых, материалы направлены прокурору для последующей передачи в суд. В то же время следственные действия в отношении двух предполагаемых организаторов и четырех соучастников продолжаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. «Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается», — заявила Петренко, ее слова приводит агентство РИА Новости. В марте 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен теракт, в результате которого погибло 149 человек, еще один человек числится пропавшим без вести, 609 получили ранения различной степени тяжести. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 19 обвиняемых, материалы направлены прокурору для последующей передачи в суд. В то же время следственные действия в отношении двух предполагаемых организаторов и четырех соучастников продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...