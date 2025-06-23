Следственный комитет завершил расследование теракта в «Крокусе»

Теракт произошел в марте прошлого года
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд.
В результате террористического акта, произошедшего в марте 2024 года, погибли 149 человек, один пропал без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.
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