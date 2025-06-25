Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в шутку назвал президента США Дональда Трампа «папочкой» после его высказываний о Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.
«А потом папочке приходится использовать крепкие выражения, чтобы заставить детей остановиться», — прокомментировал Рютте слова Трампа на саммите НАТО в Гааге, где обсуждались вопросы безопасности и международной стабильности. Его слова передает Reuters.
Во время общения с прессой Трамп сравнил конфликт между Израилем и Ираном с поведением детей на школьном дворе. По его словам, стороны ведут себя как дети, дерущиеся друг с другом, и иногда «нужно дать им подраться 2-3 минуты, чтобы потом их было легче успокоить». Ранее Трамп открыто критиковал обе стороны конфликта за продолжение взаимных ударов, заявив, что они воюют так долго, что уже не понимают, что творят.
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