Президент США Дональд Трамп использовал нецензурную лексику в своих высказываниях относительно противостояния между Ираном и Израилем во время общения с представителями СМИ. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Они воюют так долго и так яростно, что уже даже на *** не знают, что делают», — заявил Трамп. Его слова передает Fox News.
Ранее Трамп призвал Израиль воздержаться от нанесения бомбовых ударов по территории Ирана. По словам президента, подобные действия со стороны Израиля будут рассматриваться как серьезное нарушение.
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