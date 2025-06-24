Трамп грязно выругался при журналистах, спросивших про Иран и Израиль. Видео

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Трамп отметил, что Иран и Израиль уже не понимают, что делают
Трамп отметил, что Иран и Израиль уже не понимают, что делают Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп использовал нецензурную лексику в своих высказываниях относительно противостояния между Ираном и Израилем во время общения с представителями СМИ. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Они воюют так долго и так яростно, что уже даже на *** не знают, что делают», — заявил Трамп. Его слова передает Fox News.

Ранее Трамп призвал Израиль воздержаться от нанесения бомбовых ударов по территории Ирана. По словам президента, подобные действия со стороны Израиля будут рассматриваться как серьезное нарушение.

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Президент США Дональд Трамп использовал нецензурную лексику в своих высказываниях относительно противостояния между Ираном и Израилем во время общения с представителями СМИ. Об этом сообщил телеканал Fox News. «Они воюют так долго и так яростно, что уже даже на *** не знают, что делают», — заявил Трамп. Его слова передает Fox News. Ранее Трамп призвал Израиль воздержаться от нанесения бомбовых ударов по территории Ирана. По словам президента, подобные действия со стороны Израиля будут рассматриваться как серьезное нарушение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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