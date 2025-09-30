«Баден-Баден» выиграл суд у департамента по туризму Свердловской области — с них требовали миллионы

Арбитражный суд Свердловской области признал необоснованными требования к ГК Baden Family от департамента по развитию туризма о возврате субсидии в размере 63,3 миллиона рублей на создание модульных некапитальных средств размещения на курорте «Баден-Баден Реж». Соответствующая информация размещена в картотеке суда, также корреспонденту URA.RU ее подтвердили в пресс-службе компании.
«Мы были очень удивлены подачей искового заявления от Департамента туризма. Тем более, что ранее руководитель Департамента неоднократно отчитывалась об успешном исполнении обязательств всеми получателями субсидий в Свердловской области. Мы были уверены в том, что суд вынесет справедливое решение. Так и произошло, наши доводы и доказательства были приняты во внимание. Суд подтвердил, что наша компания действовала в строгом соответствии с законом. То, что случилось для нас очень важно, ведь данная ситуация всем четко показала, что Baden Family помимо того, что вкладывает силы в развитие туризма в России, создает уникальные проекты, делает все максимально прозрачно и открыто, соблюдая все нормы законодательства и подтверждая свою репутацию надежного партнера в сфере туризма», — прокомментировал учредитель ГК Baden Family и сети термальных курортов «Баден-Баден» Евгений Кононов.
В компании отметили, что департамент по развитию туризма перечислил субсидию с опозданием в полгода, что негативно повлияло на реализацию проекта. Однако команда полностью выполнила обязательства на курорте «Баден-Баден Реж».
«Мы продолжим развивать культуру термального отдыха в России, создавать новые курорты,и особое место в этих планах занимает Свердловская область — регион с огромным потенциалом для туризма и уникальными возможностями для отдыха и оздоровления», — подытожил Кононов.
