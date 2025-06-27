«Ну чушь несут»: Путин уличил страны НАТО в отсутствии логики и лжи

Президент России Владимир Путин на полях саммита ЕАЭС в Минске заявил, что заявления западных стран о якобы существующей угрозе для НАТО со стороны России надуманны и не соответствуют действительности. Об этом он рассказал в беседе с журналистами. Причем президент подчеркнул, что в альянсе сами не верят в свою ложь, но пытаются убедить в ней население своих стран.
«Что касается вооруженных сил, все время говорят о том, что у нас какие-то проблемы, скоро там добьются, значит, стратегического поражения России. До сих пор не прекращается эта риторика. И в то же время вещают о том, что мы собираемся нападать на страны НАТО. Логика-то где? Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Ну чушь несут, и сами в это точно не верят, а свое население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег, и чтобы они согласились нести тяжелое бремя этих расходов в социальной сфере», — заявил Путин. Его слова передает журналист Павел Зарубин.
По словам президента, западные политики продолжают публиковать заявления о «стратегическом поражении России» и одновременно утверждают, что Москва якобы планирует атаку на страны альянса. Путин отметил, что подобная риторика противоречива и служит внутренним целям западных государств — в частности, оправданию роста военных расходов за счет социальных программ.
Визит Владимира Путина в Минск проходит 26-27 июня. В ходе поездки он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На полях мероприятия также прошли двусторонние встречи главы российского государства с лидерами стран ЕАЭС.
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