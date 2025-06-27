Центробанк пригрозил банкам последствиями за обман россиян

Центробанк пригрозил ввести банковский стандарт, касающийся условий по вкладам
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Банк России пригрозил ввести банковский стандарт, если коммерческие банки будут обманывать с условиями по вкладам
Банк России пригрозил ввести банковский стандарт, если коммерческие банки будут обманывать с условиями по вкладам Фото:

Центробанк пригрозил недобросовестным банкам, которые навязывают дополнительные условия для открытия вкладов, введением банковского стандарта, который будет закреплен законодательно. Об этом рассказали в Банке России. 

«Мы выпустили рекомендации банкам по честному информированию об условиях договора вкладов в дистанционных каналах и мониторим их исполнение. По выявленным случаям ведем надзорное взаимодействие. Если будет необходимо, мы подготовим предложения по поправкам в законы или выпустим специальный банковский стандарт», — сообщили представители Центробанка в своем telegram-канале. Специалисты отметили большое количество жалоб от клиентов на навязывание дополнительных условий при открытии вкладов в коммерческих банках.

В обращениях граждан отмечается, что кредитные организации часто связывают получение повышенной ставки с необходимостью выполнения ряда требований — от регулярного оборота по карте и наличия остатков на счетах в течение нескольких месяцев до оформления подписок на различные банковские сервисы. Как уточнил Центробанк, подобная практика приводит к оттоку клиентов из тех банков, которые сначала обещают высокие проценты, а затем предъявляют множество дополнительных условий.

Согласно результатам мониторинга кредитных организаций, проведенного Ассоциацией развития финансовой грамотности, наиболее распространенные случаи введения россиян в заблуждение со стороны банков связаны с оформлением вкладов и открытием накопительных счетов. Только в 2024 году в результате 483 консультаций в банках по вкладам, было обнаружено 194 случая обмана россиян.

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Центробанк пригрозил недобросовестным банкам, которые навязывают дополнительные условия для открытия вкладов, введением банковского стандарта, который будет закреплен законодательно. Об этом рассказали в Банке России.  «Мы выпустили рекомендации банкам по честному информированию об условиях договора вкладов в дистанционных каналах и мониторим их исполнение. По выявленным случаям ведем надзорное взаимодействие. Если будет необходимо, мы подготовим предложения по поправкам в законы или выпустим специальный банковский стандарт», — сообщили представители Центробанка в своем telegram-канале. Специалисты отметили большое количество жалоб от клиентов на навязывание дополнительных условий при открытии вкладов в коммерческих банках. В обращениях граждан отмечается, что кредитные организации часто связывают получение повышенной ставки с необходимостью выполнения ряда требований — от регулярного оборота по карте и наличия остатков на счетах в течение нескольких месяцев до оформления подписок на различные банковские сервисы. Как уточнил Центробанк, подобная практика приводит к оттоку клиентов из тех банков, которые сначала обещают высокие проценты, а затем предъявляют множество дополнительных условий. Согласно результатам мониторинга кредитных организаций, проведенного Ассоциацией развития финансовой грамотности, наиболее распространенные случаи введения россиян в заблуждение со стороны банков связаны с оформлением вкладов и открытием накопительных счетов. Только в 2024 году в результате 483 консультаций в банках по вкладам, было обнаружено 194 случая обмана россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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