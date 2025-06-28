В Липецкой области задержали сбежавшего военного с шевроном ЧВК «Вагнер», подозреваемого в убийстве

Lipetsk News: задержан военнослужащий, подозреваемый в убийстве жителя Ельца
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В Липецкой области задержан солдат по подозрению в убийстве (архивное фото)
В Липецкой области задержан солдат по подозрению в убийстве (архивное фото) Фото:

В Липецкой области задержали военнослужащего из Псковской области Олега Я., который подозревается в убийстве жителя города Ельца. В настоящий момент официально о происшествии не сообщалось, тем не менее липецкие СМИ подтверждают информацию, отмечая, что подозреваемый был задержан и передан в военный следственный отдел.

По данным telegram-канала Baza, задержанный — мужчина по имени Олег Я. Причем он был одет в военную форму и в кепку с шевроном ЧВК «Вагнер».

«Задержали и передали в военный следственный отдел уроженца Псковской области, сбежавшего из-под конвоя военной полиции. <...> Его подозревают в убийстве жителя Ельца. <...> По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения обстоятельств преступления. Подозреваемый, который ранее дезертировал, задержан и находится под стражей», — передает агентство «Липецкие новости». 

По информации следствия, подозреваемый 24 июня покинул поезд на станции Елец во время этапирования. На следующий день, 25 июня, в арендованной квартире на улице Томской в Ельце обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями в область шеи. Как отмечают журналисты, сотрудники полиции установили личность погибшего — им оказался житель Москвы. По предварительным данным, задержанный мог быть причастен к убийству, но следствие рассматривает несколько версий, в том числе возможный конфликт между фигурантом и погибшим, передают авторы материала. Не исключается и наличие сообщников.

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В Липецкой области задержали военнослужащего из Псковской области Олега Я., который подозревается в убийстве жителя города Ельца. В настоящий момент официально о происшествии не сообщалось, тем не менее липецкие СМИ подтверждают информацию, отмечая, что подозреваемый был задержан и передан в военный следственный отдел. По данным telegram-канала Baza, задержанный — мужчина по имени Олег Я. Причем он был одет в военную форму и в кепку с шевроном ЧВК «Вагнер». «Задержали и передали в военный следственный отдел уроженца Псковской области, сбежавшего из-под конвоя военной полиции. <...> Его подозревают в убийстве жителя Ельца. <...> По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения обстоятельств преступления. Подозреваемый, который ранее дезертировал, задержан и находится под стражей», — передает агентство «Липецкие новости».  По информации следствия, подозреваемый 24 июня покинул поезд на станции Елец во время этапирования. На следующий день, 25 июня, в арендованной квартире на улице Томской в Ельце обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями в область шеи. Как отмечают журналисты, сотрудники полиции установили личность погибшего — им оказался житель Москвы. По предварительным данным, задержанный мог быть причастен к убийству, но следствие рассматривает несколько версий, в том числе возможный конфликт между фигурантом и погибшим, передают авторы материала. Не исключается и наличие сообщников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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