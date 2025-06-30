С горнолыжного курорта под Миассом экстренно эвакуировали посетителей

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При разгуле стихии канатную дорогу пришлось остановить
При разгуле стихии канатную дорогу пришлось остановить Фото:

С горнолыжного курорта (ГЛК) «Солнечная долина» под Миассом (Челябинская область) из-за неблагоприятной погоды экстренно эвакуировали посетителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, операцию провели 28 июня.

«Спасатели поисково-спасательного отряда Миасса эвакуировали 26 человек, в том числе восемь детей. Люди находились на смотровой площадке ГЛК», — заявили в МЧС.

При неблагоприятной погоде персонал «Солнечной долины» приостановил работу канатной дороги. Вначале сотрудники курорта начали эвакуацию самостоятельно. Однако не смогли завершить ее из-за усилившихся дождя и гроз. В результате дело продолжили совместно со спасателями. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия. Ни один из попавших под стихию в медицинской помощи не нуждался.

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С горнолыжного курорта (ГЛК) «Солнечная долина» под Миассом (Челябинская область) из-за неблагоприятной погоды экстренно эвакуировали посетителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, операцию провели 28 июня. «Спасатели поисково-спасательного отряда Миасса эвакуировали 26 человек, в том числе восемь детей. Люди находились на смотровой площадке ГЛК», — заявили в МЧС. При неблагоприятной погоде персонал «Солнечной долины» приостановил работу канатной дороги. Вначале сотрудники курорта начали эвакуацию самостоятельно. Однако не смогли завершить ее из-за усилившихся дождя и гроз. В результате дело продолжили совместно со спасателями. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия. Ни один из попавших под стихию в медицинской помощи не нуждался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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