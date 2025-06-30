С горнолыжного курорта под Миассом экстренно эвакуировали посетителей

С горнолыжного курорта (ГЛК) «Солнечная долина» под Миассом (Челябинская область) из-за неблагоприятной погоды экстренно эвакуировали посетителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, операцию провели 28 июня.
«Спасатели поисково-спасательного отряда Миасса эвакуировали 26 человек, в том числе восемь детей. Люди находились на смотровой площадке ГЛК», — заявили в МЧС.
При неблагоприятной погоде персонал «Солнечной долины» приостановил работу канатной дороги. Вначале сотрудники курорта начали эвакуацию самостоятельно. Однако не смогли завершить ее из-за усилившихся дождя и гроз. В результате дело продолжили совместно со спасателями. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия. Ни один из попавших под стихию в медицинской помощи не нуждался.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!