Прокуратура требует блокировки сайта «Декларатор» с данными о доходах чиновников

Прокуратура Астраханской области подала административный иск в суд с требованием ограничить доступ к сайту проекта «Декларатор», который размещает сведения о доходах российских чиновников, депутатов и судей. Ответчиком по делу выступает Роскомнадзор, следует из материалов дела.
В заявлении прокуратуры отмечается, что сайт declarator.org нарушает требования законодательства о персональных данных. Ведомство ссылается на то, что ресурс обрабатывает и публикует персональные данные государственных служащих без их согласия. Также подчеркивается, что по закону информация о доходах и имуществе госслужащих должна размещаться исключительно на официальных ресурсах и предоставляться СМИ в установленном порядке. Сайт «Декларатор» не входит в перечень таких платформ. Содержание документа передает РБК.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры связались с рядом лиц, чьи данные были опубликованы на сайте. Эти лица подтвердили, что не давали согласия на размещение информации о своих доходах на данном ресурсе. Прокуратура считает это нарушением их прав как субъектов персональных данных. В иске указывается, что ограничение доступа к сайту необходимо для защиты института государственной власти и интересов граждан от распространения неофициальной информации.
Суд согласился с доводами прокуратуры и постановил ограничить доступ к сайту declarator.org до вынесения окончательного решения. Сотрудник проекта «Декларатор» Иван Лузин сообщил РБК, что представители организации узнали об иске случайно — посредством онлайн-мониторинга упоминаний о проекте. По его словам, ранее спорные вопросы решались в рабочем порядке между «Декларатором» и Роскомнадзором при поступлении индивидуальных жалоб. Лузин подчеркнул, что все данные берутся из открытых источников и публикуются для обеспечения прозрачности работы органов власти. Он отметил, что проект не использует утечки информации, а действует строго в рамках действующего законодательства.
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