В центре Москвы из пожара спаслись 40 человек

В Москве около 40 человек самостоятельно вышли из горящего административного здания на улице Старая Басманная до приезда спасателей. Об этом сообщило МЧС Москвы.
«Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в центре города. <...> До прибытия сотрудников МЧС России самостоятельно покинули помещения порядка 40 человек», — написало министерство в своем telegram-канале. Там уточнили, что на Старой Басманной улице в административном здании во время огневых работ на крыше произошло тление утеплителя.
На месте работают пожарные расчеты: задействованы 22 сотрудника и семь единиц техники МЧС. Сообщений о пострадавших не поступало.
Ранее на третьем этаже ТЦ «Мегаполис» на Митинской улице в Москве произошел пожар. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек. Пострадавших нет, передает «Национальная служба новостей».
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