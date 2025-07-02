В центре Москвы из пожара спаслись 40 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возгорание тушат 22 сотрудника МЧС РФ
Возгорание тушат 22 сотрудника МЧС РФ Фото:

В Москве около 40 человек самостоятельно вышли из горящего административного здания на улице Старая Басманная до приезда спасателей. Об этом сообщило МЧС Москвы.

«Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в центре города. <...> До прибытия сотрудников МЧС России самостоятельно покинули помещения порядка 40 человек», — написало министерство в своем telegram-канале. Там уточнили, что на Старой Басманной улице в административном здании во время огневых работ на крыше произошло тление утеплителя.

На месте работают пожарные расчеты: задействованы 22 сотрудника и семь единиц техники МЧС. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее на третьем этаже ТЦ «Мегаполис» на Митинской улице в Москве произошел пожар. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек. Пострадавших нет, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве около 40 человек самостоятельно вышли из горящего административного здания на улице Старая Басманная до приезда спасателей. Об этом сообщило МЧС Москвы. «Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в центре города. <...> До прибытия сотрудников МЧС России самостоятельно покинули помещения порядка 40 человек», — написало министерство в своем telegram-канале. Там уточнили, что на Старой Басманной улице в административном здании во время огневых работ на крыше произошло тление утеплителя. На месте работают пожарные расчеты: задействованы 22 сотрудника и семь единиц техники МЧС. Сообщений о пострадавших не поступало. Ранее на третьем этаже ТЦ «Мегаполис» на Митинской улице в Москве произошел пожар. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек. Пострадавших нет, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...