В Челябинске завершили благоустройство новой школы в ЖК «Ньютон»

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Территория вокруг новой школы благоустроена
Территория вокруг новой школы благоустроена Фото:

В Челябинске завершилось благоустройство территории вокруг новой школы в жилом комплексе «Ньютон». Об этом сообщили в пресс-службе областного минстроя.

«На северо-западе города завершилось благоустройство территории вокруг новой школы на 1550 мест в жилом комплексе „Ньютон“. В сентябре этого года школа должна принять первых учеников», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Основные строительные работы были завершены ранее, а благоустройство и озеленение территории стало возможным провести только в теплое время года. Сейчас школа вместе с прилегающей территорией полностью готовы к приему учеников.

Архитектурный проект школы был создан компанией «Группа Голос» и безвозмездно передан в собственность города в 2021 году. В 2022 году объект успешно прошел конкурсный отбор на получение федеральной субсидии в рамках государственной программы «Развитие образования».

Новое учебное заведение представляет собой здание с четырьмя этажами и подвалом, общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров. Проектная вместимость школы составляет 1550 учеников. Для начальных классов предусмотрено 22 учебных кабинета на 400 мест, для среднего и старшего звена — 77 классов, рассчитанных на 1150 учащихся.

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В Челябинске завершилось благоустройство территории вокруг новой школы в жилом комплексе «Ньютон». Об этом сообщили в пресс-службе областного минстроя. «На северо-западе города завершилось благоустройство территории вокруг новой школы на 1550 мест в жилом комплексе „Ньютон“. В сентябре этого года школа должна принять первых учеников», — уточнили в пресс-службе ведомства. Основные строительные работы были завершены ранее, а благоустройство и озеленение территории стало возможным провести только в теплое время года. Сейчас школа вместе с прилегающей территорией полностью готовы к приему учеников. Архитектурный проект школы был создан компанией «Группа Голос» и безвозмездно передан в собственность города в 2021 году. В 2022 году объект успешно прошел конкурсный отбор на получение федеральной субсидии в рамках государственной программы «Развитие образования». Новое учебное заведение представляет собой здание с четырьмя этажами и подвалом, общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров. Проектная вместимость школы составляет 1550 учеников. Для начальных классов предусмотрено 22 учебных кабинета на 400 мест, для среднего и старшего звена — 77 классов, рассчитанных на 1150 учащихся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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