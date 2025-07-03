В Челябинске завершили благоустройство новой школы в ЖК «Ньютон»

В Челябинске завершилось благоустройство территории вокруг новой школы в жилом комплексе «Ньютон». Об этом сообщили в пресс-службе областного минстроя.
«На северо-западе города завершилось благоустройство территории вокруг новой школы на 1550 мест в жилом комплексе „Ньютон“. В сентябре этого года школа должна принять первых учеников», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Основные строительные работы были завершены ранее, а благоустройство и озеленение территории стало возможным провести только в теплое время года. Сейчас школа вместе с прилегающей территорией полностью готовы к приему учеников.
Архитектурный проект школы был создан компанией «Группа Голос» и безвозмездно передан в собственность города в 2021 году. В 2022 году объект успешно прошел конкурсный отбор на получение федеральной субсидии в рамках государственной программы «Развитие образования».
Новое учебное заведение представляет собой здание с четырьмя этажами и подвалом, общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров. Проектная вместимость школы составляет 1550 учеников. Для начальных классов предусмотрено 22 учебных кабинета на 400 мест, для среднего и старшего звена — 77 классов, рассчитанных на 1150 учащихся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!