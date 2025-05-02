Большинство пермяков не готовы отказаться от своих наличных

SuperJob: лишь 13% пермяков готовы полностью перейти на безналичные расчеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Наиболее лояльны к безналичным расчетам люди в возрасте от 35 до 45 лет
Наиболее лояльны к безналичным расчетам люди в возрасте от 35 до 45 лет Фото:

Большинство пермяков выступает против полного отказа от наличных денег. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

«Лишь 13% пермяков согласны полностью перейти на безналичные расчеты. Подавляющее большинство (73%) выступает против полного отказа от наличных. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к „живым“ деньгам, боязнь тотального контроля», — сообщается в исследовании.

Наиболее лояльны к безналичным расчетам люди в возрасте от 35 до 45 лет. Наиболее чаще одобряют переход на безнал лица с доходом от 100 тысяч рублей и выше.

Ранее URA.RU сообщало, что с 15 апреля в пермском общественном транспорте полностью отказались от оплаты наличными. Таким образом власти хотят снизить нагрузку на водителей и повысить безопасность дорожного движения. 

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Большинство пермяков выступает против полного отказа от наличных денег. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. «Лишь 13% пермяков согласны полностью перейти на безналичные расчеты. Подавляющее большинство (73%) выступает против полного отказа от наличных. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к „живым“ деньгам, боязнь тотального контроля», — сообщается в исследовании. Наиболее лояльны к безналичным расчетам люди в возрасте от 35 до 45 лет. Наиболее чаще одобряют переход на безнал лица с доходом от 100 тысяч рублей и выше. Ранее URA.RU сообщало, что с 15 апреля в пермском общественном транспорте полностью отказались от оплаты наличными. Таким образом власти хотят снизить нагрузку на водителей и повысить безопасность дорожного движения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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