Большинство пермяков не готовы отказаться от своих наличных

Большинство пермяков выступает против полного отказа от наличных денег. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
«Лишь 13% пермяков согласны полностью перейти на безналичные расчеты. Подавляющее большинство (73%) выступает против полного отказа от наличных. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к „живым“ деньгам, боязнь тотального контроля», — сообщается в исследовании.
Наиболее лояльны к безналичным расчетам люди в возрасте от 35 до 45 лет. Наиболее чаще одобряют переход на безнал лица с доходом от 100 тысяч рублей и выше.
Ранее URA.RU сообщало, что с 15 апреля в пермском общественном транспорте полностью отказались от оплаты наличными. Таким образом власти хотят снизить нагрузку на водителей и повысить безопасность дорожного движения.
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