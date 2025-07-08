Под Челябинском 20-летний водитель спровоцировал смертельную аварию с четырьмя авто

В Чебаркульском районе Челябинской области 20-летний водитель ВАЗ 2110 устроил смертельное ДТП с участием ВАЗ 21099, Audi A6 и большегрузом Volvo. Авария случилась вечером 8 июля на 17-м километре автодороги «поселок Бишкиль — село Варламово». В результате столкновения легковых машин и последующего наезда на фуру погиб мужчина 1954 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Около 16:35 водитель ВАЗ 2110, юноша 2005 года рождения, врезался в остановившийся впереди автомобиль ВАЗ 21099. Водитель 99-й ожидал возможности повернуть налево, пропуская встречный транспорт. Затем последний выехал на встречную полосу, где создал помеху Audi A6. Иномарка вылетела на обочину, наехав на ограждение и припаркованный грузовик Volvo. В итоге два пассажира автомобиля ВАЗ 21099 были доставлены в медучреждение, один из них позже скончался», — уточнили в ведомстве.
Скончавшемуся мужчине был 71 год. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.
Как сообщало URA.RU ранее, 29 июня на трассе Челябинск-Новосибирск водитель Nissan без прав выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В результате ДТП он погиб на месте. На момент аварии мужчина имел просроченное водительское удостоверение и не был пристегнут ремнем безопасности.
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