В Екатеринбурге арестовали статусного полицейского

Начальник полиции Невьянска Филиппов попал в СИЗО

10 июля 2025 в 14:21 Размер текста - 17 +

Когда задержали силовика, доподлинно неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу начальника полиции МО МВД «Невьянский» Михаила Филиппова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. СКР обвиняет его в получении крупной взятки (п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). В СИЗО он будет до 6 сентября, уточнили в суде. Когда задержали Филиппова, доподлинно неизвестно. Будет ли защита обжаловать арест, непонятно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу начальника полиции МО МВД «Невьянский» Михаила Филиппова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. СКР обвиняет его в получении крупной взятки (п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). В СИЗО он будет до 6 сентября, уточнили в суде. Когда задержали Филиппова, доподлинно неизвестно. Будет ли защита обжаловать арест, непонятно.