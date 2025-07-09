В Екатеринбурге арестовали статусного полицейского

Когда задержали силовика, доподлинно неизвестно
Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу начальника полиции МО МВД «Невьянский» Михаила Филиппова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.
СКР обвиняет его в получении крупной взятки (п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). В СИЗО он будет до 6 сентября, уточнили в суде.
Когда задержали Филиппова, доподлинно неизвестно. Будет ли защита обжаловать арест, непонятно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!