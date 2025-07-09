09 июля 2025

В Екатеринбурге арестовали статусного полицейского

Начальник полиции Невьянска Филиппов попал в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Семченко Антону в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, браслеты, дубинка, полиция, спецсредства, наручники, кандалы, резиновая дубинка
Когда задержали силовика, доподлинно неизвестно Фото:

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу начальника полиции МО МВД «Невьянский» Михаила Филиппова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

СКР обвиняет его в получении крупной взятки (п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). В СИЗО он будет до 6 сентября, уточнили в суде.

Когда задержали Филиппова, доподлинно неизвестно. Будет ли защита обжаловать арест, непонятно.

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Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу начальника полиции МО МВД «Невьянский» Михаила Филиппова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. СКР обвиняет его в получении крупной взятки (п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). В СИЗО он будет до 6 сентября, уточнили в суде. Когда задержали Филиппова, доподлинно неизвестно. Будет ли защита обжаловать арест, непонятно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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