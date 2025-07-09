Хирурги ХМАО спасли карьеру самбисту, сделав уникальную операцию

Врачи травматологической больницы Сургута сохранили карьеру самбисту, сделав артроскопическую операцию. Об этом сообщил глава депздрава Роман Паськов.
«Рустам, 19-летний спортсмен из Радужного, с детства занимается самбо и представляет Югру на всероссийских турнирах. На одном из последних он получил травму плеча. В больнице ему провели артроскопическую операцию — малоинвазивное вмешательство через четыре разреза по 6 миллиметров», — написал Паськов в своем telegram-канале.
Без операции существовал риск развития привычного вывиха, при котором сустав может травмироваться даже при обычных движениях. Хирургам удалось восстановить все повреждения и зафиксировать суставную капсулу к плечевой кости. Теперь парня ждет восстановительный период.
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