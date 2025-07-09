09 июля 2025

Хирурги ХМАО спасли карьеру самбисту, сделав уникальную операцию

Хирурги Сургута спасли карьеру самбисту, сделав артроскопическую операцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас спортсмен восстанавливается после операции
Сейчас спортсмен восстанавливается после операции Фото:

Врачи травматологической больницы Сургута сохранили карьеру самбисту, сделав артроскопическую операцию. Об этом сообщил глава депздрава Роман Паськов.

«Рустам, 19-летний спортсмен из Радужного, с детства занимается самбо и представляет Югру на всероссийских турнирах. На одном из последних он получил травму плеча. В больнице ему провели артроскопическую операцию — малоинвазивное вмешательство через четыре разреза по 6 миллиметров», — написал Паськов в своем telegram-канале.

Без операции существовал риск развития привычного вывиха, при котором сустав может травмироваться даже при обычных движениях. Хирургам удалось восстановить все повреждения и зафиксировать суставную капсулу к плечевой кости. Теперь парня ждет восстановительный период.

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Врачи травматологической больницы Сургута сохранили карьеру самбисту, сделав артроскопическую операцию. Об этом сообщил глава депздрава Роман Паськов. «Рустам, 19-летний спортсмен из Радужного, с детства занимается самбо и представляет Югру на всероссийских турнирах. На одном из последних он получил травму плеча. В больнице ему провели артроскопическую операцию — малоинвазивное вмешательство через четыре разреза по 6 миллиметров», — написал Паськов в своем telegram-канале. Без операции существовал риск развития привычного вывиха, при котором сустав может травмироваться даже при обычных движениях. Хирургам удалось восстановить все повреждения и зафиксировать суставную капсулу к плечевой кости. Теперь парня ждет восстановительный период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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