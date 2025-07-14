В Санкт-Петербурге уничтожили 530 килограммов кокаина на сумму свыше пяти миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ФСБ. Сожжение наркотиков прошло на специализированном испытательном полигоне.
«В Питере сожгли 530 килограмм кокаина — на более чем пять миллиардов рублей», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Мероприятие было согласовано с комитетами по здравоохранению и природопользованию.
Уничтоженные наркотики проходили в качестве вещественных доказательств по ряду уголовных дел. Суд по всем материалам уже вынес обвинительные приговоры, отметили в пресс-службе ФСБ.
Ранее во Владимирской области представители таможенной службы совместно с правоохранительными органами задержали грузовой автомобиль марки «Газель», в котором перевозилось 1,5 тонны прекурсоров, предназначенных для изготовления синтетических наркотиков. Машина с запрещенным грузом направлялось из стран Центральной Азии на один из складских объектов региона.
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