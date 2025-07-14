В Петербурге сожгли партию наркотиков на пять млрд рублей. Видео

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В Петербурге сожгли крупную партию наркотических веществ
В Петербурге сожгли крупную партию наркотических веществ Фото:

В Санкт-Петербурге уничтожили 530 килограммов кокаина на сумму свыше пяти миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ФСБ. Сожжение наркотиков прошло на специализированном испытательном полигоне.

«В Питере сожгли 530 килограмм кокаина — на более чем пять миллиардов рублей», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Мероприятие было согласовано с комитетами по здравоохранению и природопользованию.

Уничтоженные наркотики проходили в качестве вещественных доказательств по ряду уголовных дел. Суд по всем материалам уже вынес обвинительные приговоры, отметили в пресс-службе ФСБ.

Ранее во Владимирской области представители таможенной службы совместно с правоохранительными органами задержали грузовой автомобиль марки «Газель», в котором перевозилось 1,5 тонны прекурсоров, предназначенных для изготовления синтетических наркотиков. Машина с запрещенным грузом направлялось из стран Центральной Азии на один из складских объектов региона.

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В Санкт-Петербурге уничтожили 530 килограммов кокаина на сумму свыше пяти миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ФСБ. Сожжение наркотиков прошло на специализированном испытательном полигоне. «В Питере сожгли 530 килограмм кокаина — на более чем пять миллиардов рублей», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Мероприятие было согласовано с комитетами по здравоохранению и природопользованию. Уничтоженные наркотики проходили в качестве вещественных доказательств по ряду уголовных дел. Суд по всем материалам уже вынес обвинительные приговоры, отметили в пресс-службе ФСБ. Ранее во Владимирской области представители таможенной службы совместно с правоохранительными органами задержали грузовой автомобиль марки «Газель», в котором перевозилось 1,5 тонны прекурсоров, предназначенных для изготовления синтетических наркотиков. Машина с запрещенным грузом направлялось из стран Центральной Азии на один из складских объектов региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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