Шойгу рассказал, кто виноват в развале СССР

Шойгу: у Запада были ясные намерения продолжить развал республик СССР
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Одним из причин развала было разжигание новой войны президентом Грузии Саакашвили, которого поощрял Запад, заявил Сергей Шойгу
Одним из причин развала было разжигание новой войны президентом Грузии Саакашвили, которого поощрял Запад, заявил Сергей Шойгу Фото:

Страны запада, с которыми мечты СССР расходились, виноваты в его развале. Эти намерения были ясно видны в спровоцированных в начале 90-х конфликтах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«У них на Западе были ясные намерения продолжить развал республик бывшего СССР. Ярким подтверждением этого стали спровоцированные в начале 90-х вооруженные конфликты в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, события на Кавказе», — заявил Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

Также он вспомнил ситуацию, когда после 17 лет конфликта Южной Осетии и Абхазии люди помирились до того момента, пока в августе 2008 года президента Грузии Михаил Саакашвили «не начал новую войну». Шойгу отметил, что действия Саакашвили тогда поощрял Запад.

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Страны запада, с которыми мечты СССР расходились, виноваты в его развале. Эти намерения были ясно видны в спровоцированных в начале 90-х конфликтах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. «У них на Западе были ясные намерения продолжить развал республик бывшего СССР. Ярким подтверждением этого стали спровоцированные в начале 90-х вооруженные конфликты в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, события на Кавказе», — заявил Шойгу. Его слова приводит ТАСС. Также он вспомнил ситуацию, когда после 17 лет конфликта Южной Осетии и Абхазии люди помирились до того момента, пока в августе 2008 года президента Грузии Михаил Саакашвили «не начал новую войну». Шойгу отметил, что действия Саакашвили тогда поощрял Запад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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