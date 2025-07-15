Медведев поднял на смех «театральный ультиматум» Трампа

Медведев: Трамп предъявил Кремлю театрально-показательный ультиматум
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Медведев отметил безразличное отношение России к ультиматумам Трампа
Медведев отметил безразличное отношение России к ультиматумам Трампа Фото:

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «театральным» заявление президента США Дональда Трампа о введении 100-процентных тарифов в случае, если соглашение по Украине не будет достигнуто в ближайшие 50 дней. Об этом он сообщил в соцсетях. 

«Трамп предъявил Кремлю театрально-показательный ультиматум», — написал Медведев на своем странице в соцсети X. Он с иронией отметил, что мир замер в ожидании последствий, Европа выразила разочарование, в то время как Россия осталась безразличной к заявлениям Трампа.

Вчера, 14 июля, президент Штатов сообщил, что если в течение ближайших 50 дней не будет достигнуто соглашения по урегулированию ситуации на Украине, американская сторона планирует ввести тарифные меры, не дожидаясь одобрения Конгресса. Речь идет о введении пошлин в размере ста процентов.

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «театральным» заявление президента США Дональда Трампа о введении 100-процентных тарифов в случае, если соглашение по Украине не будет достигнуто в ближайшие 50 дней. Об этом он сообщил в соцсетях.  «Трамп предъявил Кремлю театрально-показательный ультиматум», — написал Медведев на своем странице в соцсети X. Он с иронией отметил, что мир замер в ожидании последствий, Европа выразила разочарование, в то время как Россия осталась безразличной к заявлениям Трампа. Вчера, 14 июля, президент Штатов сообщил, что если в течение ближайших 50 дней не будет достигнуто соглашения по урегулированию ситуации на Украине, американская сторона планирует ввести тарифные меры, не дожидаясь одобрения Конгресса. Речь идет о введении пошлин в размере ста процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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