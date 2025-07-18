Заведующий терапевтическим отделением Аргаяшской районной больницы Челябинской области Арыстан Игликов, помогая пациентам, за 14 лет сдал кровь более сотни раз. Он регулярно участвует в донорских акциях, а сельские пациенты искренне благодарят своего лечащего врача за исключительно профессиональный подход. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Арыстан Асылбекович — не только заведующий отделением и лечащий врач, но и активный донор. За его плечами больше сотни донаций, и это впечатляющий опыт! Его личный вклад в донорство — яркий пример безграничной преданности профессии и заботы о пациентах», — говорится в сообщении.
Арыстан Игликов начал сдавать кровь в 2011 году и продолжает это делать в настоящий момент. Медик неоднократно становился участником донорских акций, а в 2022 году ему присвоили звание Почетного донора России.
За время работы в больнице мужчина регулярно сдавал кровь для нужд пациентов, в том числе и в родном медицинском учреждении. Лечащиеся отмечают профессионализм Игликова, выражая ему благодарность и подчеркивая его уверенность, спокойствие и грамотный подход.
Как сообщало URA.RU ранее, в октябре 2024 года в Челябинской областной станции переливания наблюдалась нехватка крови сразу нескольких групп. Повышенную потребность медики выражали в крови первой и второй групп и положительной, отрицательной резус-принадлежности. Была нужна и третья отрицательная группа крови.
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