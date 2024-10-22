22 октября 2024

В Челябинске не хватает донорской крови

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская областная станция переливания крови. Екатеринбург, переливание крови, доноры, донор, сдача крови, донорский пункт, донорство
В Челябинске не хватает всех групп крови за исключением четвертой положительной Фото:

В Челябинской областной станции переливания наблюдается нехватка крови сразу нескольких групп. Это следует из показателей донорского светофора на сайте учреждения.

«Сложилась повышенная потребность в крови первой и второй групп и положительной, и отрицательной резус-принадлежности. Также очень нужна третья отрицательная группа крови», — свидетельствуют данные светофора.

Менее остро, но все же необходимы третья положительная и четвертая отрицательные группы. Достаточный запас отмечается самой редкой, четвертой положительной группы. Донорам-обладателям тех групп крови, которые сегодня в дефиците, предлагают запланировать визит на станцию переливания для сдачи биоматериала.

Донорский светофор В Челябинской областной станции переливания крови горит красным
Донорский светофор В Челябинской областной станции переливания крови горит красным

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В Челябинской областной станции переливания наблюдается нехватка крови сразу нескольких групп. Это следует из показателей донорского светофора на сайте учреждения. «Сложилась повышенная потребность в крови первой и второй групп и положительной, и отрицательной резус-принадлежности. Также очень нужна третья отрицательная группа крови», — свидетельствуют данные светофора. Менее остро, но все же необходимы третья положительная и четвертая отрицательные группы. Достаточный запас отмечается самой редкой, четвертой положительной группы. Донорам-обладателям тех групп крови, которые сегодня в дефиците, предлагают запланировать визит на станцию переливания для сдачи биоматериала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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