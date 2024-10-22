В Челябинске не хватает донорской крови

В Челябинской областной станции переливания наблюдается нехватка крови сразу нескольких групп. Это следует из показателей донорского светофора на сайте учреждения.
«Сложилась повышенная потребность в крови первой и второй групп и положительной, и отрицательной резус-принадлежности. Также очень нужна третья отрицательная группа крови», — свидетельствуют данные светофора.
Менее остро, но все же необходимы третья положительная и четвертая отрицательные группы. Достаточный запас отмечается самой редкой, четвертой положительной группы. Донорам-обладателям тех групп крови, которые сегодня в дефиците, предлагают запланировать визит на станцию переливания для сдачи биоматериала.
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