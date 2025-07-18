На Тюменском тракте ограничили движение транспорта

Ограничения ввели из-за ремонтных работ
На Тюменском тракте ограничили движение машин из-за ремонтных работ. На месте организовано реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор»
«Внимание! На автодороге Р-351 км 120 — км 122 (Камышловский район) на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — сообщили дорожники.
Водителей просят заранее спланировать или изменить маршрут. Уточнить актуальную информацию по данному участку дороги можно по телефону 8-800-200-63-06.
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