Новый министр транспорта РФ проверил техническую базу «Уральских авиалиний»

Министр транспорта РФ Андрей Никитин, занявший пост после увольнения Романа Старовойта, посетил в Екатеринбурге техническую базу «Уральских авиалиний». Нового главу интересовала тема импортозамещения и ремонта двигателей отечественных самолетов. На встрече присутствовал глава Росавиации Дмитрий Ядров и гендиректор авиакомпании Кирилл Скуратов.
«Стороны обсудили перспективы развития технических компетенций по обслуживанию и ремонту агрегатов, в том числе двигателей отечественных воздушных судов, совершенствованию импортозамещенных разработок. А также подготовку инженеров в области эксплуатации авиационной техники на базе УрФУ», — рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Никитин прилетел в Екатеринбург 22 июля. Вместе с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером он принял участие в открытии обновленного пункта бесконтактногопропуска через государственную границу. Заработал он в аэропорту «Кольцово».
О развитии авиационно-технической базы авиакомпания начала думать с 2006 года. Тогда стартовала программа по обновлению самолетов. В 2012 году был запущен тренажерный центр подготовки пилотов для Airbus 320. В 2015 году — авиационный технический центр. Он сертифицирован на проведение технического обслуживания самолетов, в том числе самого полного и сложного. Сегодня центр является и передовой базой по разработке и внедрению современных наукоемких решений для гражданской авиации.
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