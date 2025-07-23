Главы делегаций России и Украины встретились в Турции

Главы делегаций России и Украины встретились с главой МИД Турции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мединский и Умеров встретились с Фиданом
Мединский и Умеров встретились с Фиданом Фото:

В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча глав российских и украинских делегаций с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Встреча прошла перед началом нового раунда переговоров между делегациями России и Украины.

«Состоялась подготовительная встреча Мединского, Умерова и Фидана перед началом переговоров», — уточнил источник РИА Новости. В переговорах российскую сторону представляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Встреча в Стамбуле стала продолжением переговорного процесса между Россией и Украиной, который стартовал после начала конфликта. На предыдущих этапах, состоявшихся в мае и июне, стороны достигли договоренностей об обмене пленными и передаче тел погибших военнослужащих. Текущий раунд переговоров проходит уже в третий раз, и в нем принимают участие высокопоставленные представители обеих стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча глав российских и украинских делегаций с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Встреча прошла перед началом нового раунда переговоров между делегациями России и Украины. «Состоялась подготовительная встреча Мединского, Умерова и Фидана перед началом переговоров», — уточнил источник РИА Новости. В переговорах российскую сторону представляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Встреча в Стамбуле стала продолжением переговорного процесса между Россией и Украиной, который стартовал после начала конфликта. На предыдущих этапах, состоявшихся в мае и июне, стороны достигли договоренностей об обмене пленными и передаче тел погибших военнослужащих. Текущий раунд переговоров проходит уже в третий раз, и в нем принимают участие высокопоставленные представители обеих стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...