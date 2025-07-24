В России обсудят частичный запрет алкомаркетов

В Госдуме предложили ликвидировать алкомаркеты с первых этажей жилых домов
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Депутаты считают, что стоит убрать алкомаркеты с первых этажей многоквартирных домов
Депутаты считают, что стоит убрать алкомаркеты с первых этажей многоквартирных домов Фото:

Министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину поступило предложение о ликвидации алкомаркетов с первых этажей жилых домов. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду».

«В настоящий момент нами разрабатывается законопроект об установлении на федеральном уровне запрета на размещение любых объектов розничной продажи алкогольной продукции в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов», — говорится в тексте документа. Его содержание приводит РИА Новости. Авторами данного предложения стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Исключение планируется сделать только для организаций общественного питания: ресторанов, кафе и баров, которые реализуют алкогольные напитки исключительно для употребления на территории заведения и не осуществляют розничную продажу алкоголя на вынос. Миронов отметил, что размещение алкомаркетов, в частности так называемых «наливаек», в непосредственной близости от жилых домов способствует стихийному формированию мест массового распития спиртных напитков.

Ранее в Госдуму уже вносились инициативы по ужесточению регулирования продажи алкоголя, включая законопроект об увеличении минимального возраста для покупки спиртного до 21 года и ограничения на продажу алкоголя в кафе, расположенных в жилых домах. Эти меры направлены на снижение доступности алкогольной продукции и предотвращение негативных последствий для здоровья и общественного порядка. С подобной инициативой несколько дней назад выступил и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT.

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Министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину поступило предложение о ликвидации алкомаркетов с первых этажей жилых домов. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». «В настоящий момент нами разрабатывается законопроект об установлении на федеральном уровне запрета на размещение любых объектов розничной продажи алкогольной продукции в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов», — говорится в тексте документа. Его содержание приводит РИА Новости. Авторами данного предложения стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Исключение планируется сделать только для организаций общественного питания: ресторанов, кафе и баров, которые реализуют алкогольные напитки исключительно для употребления на территории заведения и не осуществляют розничную продажу алкоголя на вынос. Миронов отметил, что размещение алкомаркетов, в частности так называемых «наливаек», в непосредственной близости от жилых домов способствует стихийному формированию мест массового распития спиртных напитков. Ранее в Госдуму уже вносились инициативы по ужесточению регулирования продажи алкоголя, включая законопроект об увеличении минимального возраста для покупки спиртного до 21 года и ограничения на продажу алкоголя в кафе, расположенных в жилых домах. Эти меры направлены на снижение доступности алкогольной продукции и предотвращение негативных последствий для здоровья и общественного порядка. С подобной инициативой несколько дней назад выступил и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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