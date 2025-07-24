В России обсудят частичный запрет алкомаркетов

Министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину поступило предложение о ликвидации алкомаркетов с первых этажей жилых домов. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду».
«В настоящий момент нами разрабатывается законопроект об установлении на федеральном уровне запрета на размещение любых объектов розничной продажи алкогольной продукции в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов», — говорится в тексте документа. Его содержание приводит РИА Новости. Авторами данного предложения стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Исключение планируется сделать только для организаций общественного питания: ресторанов, кафе и баров, которые реализуют алкогольные напитки исключительно для употребления на территории заведения и не осуществляют розничную продажу алкоголя на вынос. Миронов отметил, что размещение алкомаркетов, в частности так называемых «наливаек», в непосредственной близости от жилых домов способствует стихийному формированию мест массового распития спиртных напитков.
Ранее в Госдуму уже вносились инициативы по ужесточению регулирования продажи алкоголя, включая законопроект об увеличении минимального возраста для покупки спиртного до 21 года и ограничения на продажу алкоголя в кафе, расположенных в жилых домах. Эти меры направлены на снижение доступности алкогольной продукции и предотвращение негативных последствий для здоровья и общественного порядка. С подобной инициативой несколько дней назад выступил и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.