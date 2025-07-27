Володин дал совет, как рожать детей

Володин: для рождения детей в отношениях должны быть любовь и взаимоуважение
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Володин заявил, что институт семьи ослабевает из-за индивидуализма
Володин заявил, что институт семьи ослабевает из-за индивидуализма Фото:

Основой для рождения детей являются любовь, взаимоуважение и взаимопонимание. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В основе рождения детей всегда лежит любовь <...> Потому что дети будут рождаться там, где есть взаимоуважение, там, где есть плечо, там, где есть понимание, что мужчина — это опора», — подчеркнул Вячеслав Володин, его слова передает корреспондент URA.RU.

Председатель ГД пояснил, что снижение рождаемости связано с распространением идей о приоритете личной самореализации и любви к себе, что негативно влияет на институт семьи. По мнению Володина, эти тенденции приводят к уменьшению числа браков и появлению на свет меньшего количества детей.

В своем выступлении Володин также отметил важность создания условий для того, чтобы женщины могли заниматься воспитанием детей. Он подчеркнул роль мужчины как защитника и опоры для семьи, отметив, что мужчина должен обеспечить комфорт и безопасность женщине. Кроме того, Володин призвал не откладывать решение о рождении детей, если между партнерами есть доверие и поддержка, а также пожелал, чтобы в российских семьях появлялось как можно больше детей.

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Основой для рождения детей являются любовь, взаимоуважение и взаимопонимание. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В основе рождения детей всегда лежит любовь <...> Потому что дети будут рождаться там, где есть взаимоуважение, там, где есть плечо, там, где есть понимание, что мужчина — это опора», — подчеркнул Вячеслав Володин, его слова передает корреспондент URA.RU. Председатель ГД пояснил, что снижение рождаемости связано с распространением идей о приоритете личной самореализации и любви к себе, что негативно влияет на институт семьи. По мнению Володина, эти тенденции приводят к уменьшению числа браков и появлению на свет меньшего количества детей. В своем выступлении Володин также отметил важность создания условий для того, чтобы женщины могли заниматься воспитанием детей. Он подчеркнул роль мужчины как защитника и опоры для семьи, отметив, что мужчина должен обеспечить комфорт и безопасность женщине. Кроме того, Володин призвал не откладывать решение о рождении детей, если между партнерами есть доверие и поддержка, а также пожелал, чтобы в российских семьях появлялось как можно больше детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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