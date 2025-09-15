Задержки и отмены рейсов в России утром 15 сентября: где и какие сбои

Российские аэропорты фиксируют сбои в расписании утром 15 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Утро 15 сентября началось с перебоев в работе крупнейших аэропортов страны
Утро 15 сентября началось с перебоев в работе крупнейших аэропортов страны Фото:

Утром 15 сентября крупнейшие аэропорты России столкнулись с задержками и отменами рейсов. Сбои коснулись как внутренних направлений, так и международных полетов. URA.RU собрало актуальную информацию по основным воздушным хабам страны — где и какие рейсы задерживаются по состоянию на 8:00 по мск.

Москва, Шереметьево

По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево утром 15 сентября вылеты проходят по расписанию, отмен и задержек не зафиксировано. Однако по прилетам наблюдаются сбои. Задержаны рейсы из Даламана, Абу-Даби, Калининграда, Бодрума, Волгограда, Сочи, Сухума, Астаны, Казани, Белграда, Алжира, Стамбула, Перми, Новосибирска, Алматы, Дели, Владивостока, Саньи, Горно-Алтайска, Хабаровска, Благовещенска, Анадыря, Шанхая, Пхукета, Нячанга и Санкт-Петербурга. В ряде случаев задержки достигают нескольких часов, но в основном они незначительные.

Москва, Домодедово

В аэропорту Домодедово утром 15 сентября зафиксированы отдельные сбои в расписании. По вылетам задержаны рейсы в Сочи, Ереван и Минеральные Воды, отменен рейс в Анталью.

Ситуация с прилетами сложнее. Задержки касаются рейсов из Махачкалы, Калининграда, Сочи, Еревана, Антальи, Тель-Авива, Оша, Омска, Аддис-Абебы, Куляба, Читы, Иркутска, Улан-Удэ, Кызыла, Норильска, Горно-Алтайска, Бишкека, Якутска, Новосибирска, Благовещенска и Пхукета. Кроме того, отменен рейс из Сочи.

Москва, Внуково

В аэропорту Внуково утром 15 сентября наблюдаются массовые сбои в расписании. По вылетам значительные задержки фиксируются на рейсы в Хургаду (около 7 часов) и Анталью (до 9 часов). Кроме того, задержаны рейсы в Стамбул, Даламан, Анкару, Шарм-эль-Шейх, Сочи и ряд других направлений. Отменены рейсы в Бодрум, Дубай и Якутск.

Ситуация с прилетами также напряженная. Задержаны рейсы из Минска, Стамбула, Калининграда, Астаны, Дубая, Шарм-эль-Шейха, Самарканда, Оша, Еревана, Хургады и Антальи. Отменены прилеты из Хургады, Антальи и Сочи. Всего в Внуково на утро 15 сентября задержано или отменено около 35 рейсов.

Санкт-Петербург, Пулково

В аэропорту Пулково утром 15 сентября фиксируются задержки по вылетам. Сбои касаются рейсов в Бишкек, Иваново, Анталью, Сочи, Казань, Калининград и Москву. Наиболее продолжительные задержки отмечены по рейсам в Москву (около 3 часов) и Анталью (более 3 часов).

По прилетам также наблюдаются перебои. С задержкой прибывают рейсы из Казани, Душанбе, Сочи, Антальи, Сургута, Тюмени, Барнаула и Томска. В ряде случаев ожидание составляет несколько часов.

Сочи

Задержки вылетов отмечаются по направлениям в Красноярск, Тюмень, Пермь, Новосибирск, Самару, Москву и Санкт-Петербург. Один рейс в Якутск отменен. Кроме того, сдвинуты вылеты в Новосибирск, Москву и Красноярск. В отдельных случаях ожидание достигает критических сроков — до 10 часов.

По прилетам ситуация не менее сложная. С задержками приходят рейсы из Москвы, Барнаула, Санкт-Петербурга, Казани, Якутска, Новосибирска, Абакана, Красноярска и Самары. На некоторых направлениях отклонения от графика достигают многих часов, что существенно осложняет работу аэропорта и планы пассажиров.

Екатеринбург, Кольцово

По вылетам задержаны рейсы в Минеральные Воды, Екатеринбург и Москву, но задержки не критичные — до полутора часов. По прилетам список куда шире: с опозданием прибывают борта из Санкт-Петербурга, Калининграда, Астаны, Сочи, Москвы (несколько рейсов), Хургады, Душанбе, Красноярска, Алматы, Оша, Ноябрьска, Читы, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и Минеральных Вод. В ряде случаев задержка достигает нескольких часов, хотя большинство отклонений менее критичные.

Атака беспилотников ночью 14–15 сентября

По данным Минобороны, ночью с 23:00 14 сентября до 7:00 15 сентября ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 15 сентября крупнейшие аэропорты России столкнулись с задержками и отменами рейсов. Сбои коснулись как внутренних направлений, так и международных полетов. URA.RU собрало актуальную информацию по основным воздушным хабам страны — где и какие рейсы задерживаются по состоянию на 8:00 по мск. Москва, Шереметьево По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево утром 15 сентября вылеты проходят по расписанию, отмен и задержек не зафиксировано. Однако по прилетам наблюдаются сбои. Задержаны рейсы из Даламана, Абу-Даби, Калининграда, Бодрума, Волгограда, Сочи, Сухума, Астаны, Казани, Белграда, Алжира, Стамбула, Перми, Новосибирска, Алматы, Дели, Владивостока, Саньи, Горно-Алтайска, Хабаровска, Благовещенска, Анадыря, Шанхая, Пхукета, Нячанга и Санкт-Петербурга. В ряде случаев задержки достигают нескольких часов, но в основном они незначительные. Москва, Домодедово В аэропорту Домодедово утром 15 сентября зафиксированы отдельные сбои в расписании. По вылетам задержаны рейсы в Сочи, Ереван и Минеральные Воды, отменен рейс в Анталью. Ситуация с прилетами сложнее. Задержки касаются рейсов из Махачкалы, Калининграда, Сочи, Еревана, Антальи, Тель-Авива, Оша, Омска, Аддис-Абебы, Куляба, Читы, Иркутска, Улан-Удэ, Кызыла, Норильска, Горно-Алтайска, Бишкека, Якутска, Новосибирска, Благовещенска и Пхукета. Кроме того, отменен рейс из Сочи. Москва, Внуково В аэропорту Внуково утром 15 сентября наблюдаются массовые сбои в расписании. По вылетам значительные задержки фиксируются на рейсы в Хургаду (около 7 часов) и Анталью (до 9 часов). Кроме того, задержаны рейсы в Стамбул, Даламан, Анкару, Шарм-эль-Шейх, Сочи и ряд других направлений. Отменены рейсы в Бодрум, Дубай и Якутск. Ситуация с прилетами также напряженная. Задержаны рейсы из Минска, Стамбула, Калининграда, Астаны, Дубая, Шарм-эль-Шейха, Самарканда, Оша, Еревана, Хургады и Антальи. Отменены прилеты из Хургады, Антальи и Сочи. Всего в Внуково на утро 15 сентября задержано или отменено около 35 рейсов. Санкт-Петербург, Пулково В аэропорту Пулково утром 15 сентября фиксируются задержки по вылетам. Сбои касаются рейсов в Бишкек, Иваново, Анталью, Сочи, Казань, Калининград и Москву. Наиболее продолжительные задержки отмечены по рейсам в Москву (около 3 часов) и Анталью (более 3 часов). По прилетам также наблюдаются перебои. С задержкой прибывают рейсы из Казани, Душанбе, Сочи, Антальи, Сургута, Тюмени, Барнаула и Томска. В ряде случаев ожидание составляет несколько часов. Сочи Задержки вылетов отмечаются по направлениям в Красноярск, Тюмень, Пермь, Новосибирск, Самару, Москву и Санкт-Петербург. Один рейс в Якутск отменен. Кроме того, сдвинуты вылеты в Новосибирск, Москву и Красноярск. В отдельных случаях ожидание достигает критических сроков — до 10 часов. По прилетам ситуация не менее сложная. С задержками приходят рейсы из Москвы, Барнаула, Санкт-Петербурга, Казани, Якутска, Новосибирска, Абакана, Красноярска и Самары. На некоторых направлениях отклонения от графика достигают многих часов, что существенно осложняет работу аэропорта и планы пассажиров. Екатеринбург, Кольцово По вылетам задержаны рейсы в Минеральные Воды, Екатеринбург и Москву, но задержки не критичные — до полутора часов. По прилетам список куда шире: с опозданием прибывают борта из Санкт-Петербурга, Калининграда, Астаны, Сочи, Москвы (несколько рейсов), Хургады, Душанбе, Красноярска, Алматы, Оша, Ноябрьска, Читы, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и Минеральных Вод. В ряде случаев задержка достигает нескольких часов, хотя большинство отклонений менее критичные. Атака беспилотников ночью 14–15 сентября По данным Минобороны, ночью с 23:00 14 сентября до 7:00 15 сентября ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...