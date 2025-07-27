Девять машин столкнулись из-за пожара в Крыму

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В результате столкновения загорелся один автомобиль (архивное фото)
В результате столкновения загорелся один автомобиль (архивное фото) Фото:

На трассе «Таврида» под Симферополем столкнулись девять автомобилей из-за сильного задымления от пожара. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

"Мощное ДТП произошло на трассе "Таврида" под Симферополем — там столкнулись девять автомобилей", — сообщил телеканал. Там отметили, что авария произошла из-за плохой видимости, вызванной сильным задымлением от пожара. В результате столкновения загорелся автомобиль Chevrolet Cruze Hatchback.

Сегодня в Симферополе возгорание сухой растительности охватило территорию площадью шесть гектаров. К ликвидации огня привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, осуществивший четыре водосброса для тушения пламени.

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На трассе «Таврида» под Симферополем столкнулись девять автомобилей из-за сильного задымления от пожара. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. "Мощное ДТП произошло на трассе "Таврида" под Симферополем — там столкнулись девять автомобилей", — сообщил телеканал. Там отметили, что авария произошла из-за плохой видимости, вызванной сильным задымлением от пожара. В результате столкновения загорелся автомобиль Chevrolet Cruze Hatchback. Сегодня в Симферополе возгорание сухой растительности охватило территорию площадью шесть гектаров. К ликвидации огня привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, осуществивший четыре водосброса для тушения пламени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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