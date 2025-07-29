В Музее наивного искусства в Екатеринбурге открылась заключительная выставка фестиваля другого искусства «ИНОЕ/НАИВНОЕ». На суд посетителям представили работы карельского художника Михаила Ураева, его произведения экспонируются впервые.
«Михаил Ураев из Петрозаводска стал для нас открытием. Поначалу нам написали сообщение, что есть такой художник. Таких сообщений мы получаем очень много, но, посмотрев пару фотографий и немного узнав его биографию, мы поняли, что это нечто интересное. А когда к нам пришла посылка, и мы поняли, что это не просто что-то интересное, а что-то исключительное», — пояснила Яна Таушканова, куратор выставки, научный сотрудник отдела наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ).
Выставка поделена на пять разделов. Здесь есть фломастерные рисунки, напоминающие детские спонтанные зарисовки, графические портреты, яркие животные. Ураев до последних дней ждал этого проекта, но увидеть экспозицию воочию ему не удалось. «Он даже одобрил пересылку предметов к нам в музей. Но, к сожалению, в апреле этого года художник скончался, так и не дождавшись своего первого музейного проекта», — поделилась Таушканова.
Михаил Ураев родился в 1959 году в Петрозаводске. Его жизнь с самого начала складывалась непросто. У отца Михаила были проблемы со здоровьем после участия в ядерных испытаниях во время армейской службы. Из-за этого мальчик появился на свет раньше срока и с врожденной патологией — у него был мягкий череп и диагностирована гидроцефалия.
После первого класса ребенка перевели в школу для умственно отсталых, записав в «олигофрены». Когда художник подрос, он работал на предприятии, ходил в походы и часто сидел в библиотеке, где и творил. «Все, кто с ним общался, подчеркивают, что он исключительная личность. Да, немного странный. Может быть, его болезнь оставила отпечаток на его внешность. Но, тем не менее, это был исключительный автор», — заявила куратор.
Выставку «НЛО — время неопознанных колокольчиков» можно увидетьв Музее наивного искусства. Она будет работать до 5 октября.
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