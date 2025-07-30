«Нельзя идти по пути коммунистов»: депутат Милонов — о запрете произведений иноагентов

Депутат Милонов: людей в иноагентах беспокоит одно
© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Милонов считает, что у инициативы по иноагентам есть шансы на реализацию
Виталий Милонов считает, что у инициативы по иноагентам есть шансы на реализацию Фото:

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в целом поддерживает инициативу парламента Крыма, который собирается обратиться в Госдуму с предложением законодательно запретить публичное использование и исполнение произведений, созданных иностранными агентами из реестра Минюста. В разговоре с URA.RU парламентарий развеял основные страхи россиян, касающиеся этой инициативы, а также пояснил, в чем заключается главное беспокойство наших сограждан.

«Наверное, больше всего людей беспокоит, что иностранные агенты, те, кто сейчас занимает непримиримую позицию по отношению к Родине, продолжают крутиться везде и спокойно находятся в нашем медиапространстве наравне с нормальными людьми. Это мое предположение. Это не очень красиво и непорядочно по отношению к тем, кто не стал обливать родину грязью ради денег. Мне кажется, что в каком-то виде эта инициатива имеет хорошую перспективу на принятие. Но давайте не будем забегать вперед и посмотрим в каком виде, в какой степени это будет», — пояснил депутат.

Милонов в беседе с агентством подчеркнул, что инициатива не затронет россиян, которые потребляют «здоровый» контент. «Слушать дома песни иноагентов никто не запрещает. Если у человека дурной вкус, пусть это делает. Мы тут говорим о публичном воспроизведении, о трансляции по радио, нахождении этого в онлайн-сервисах и прослушивании музыки. Этого, конечно, не должно быть. К сожалению, это все есть. И даже сериал „Слуга народа“ до сих пор не считается экстремистским материалом. Это нечестно просто», — говорит депутат.

Однако радикальные меры Милонов не хочет применять к уже вышедшим продуктам. Депутат считает избыточным вырезать из кинофильмов изображения актеров, которых признали иноагентами.

«В нашей истории уже были этапы, когда из-за отдельных актеров фильмы клали на полку. Лично мое отношение такое: в этих фильмах актеры ничего плохого не делают. И когда они были настоящие: тогда или сейчас? Был человек нормальным, потом сошел с ума? Нельзя идти по пути коммунистов, которые просто брали книги и сжигали только потому, что их написал не тот человек», — резюмировал Милонов.

Ранее об этой инициативе высказался адвокат Сергей Жорин, который объяснил, коснется ли простого россиянина предлагаемая мера.

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов в целом поддерживает инициативу парламента Крыма, который собирается обратиться в Госдуму с предложением законодательно запретить публичное использование и исполнение произведений, созданных иностранными агентами из реестра Минюста. В разговоре с URA.RU парламентарий развеял основные страхи россиян, касающиеся этой инициативы, а также пояснил, в чем заключается главное беспокойство наших сограждан. Милонов в беседе с агентством подчеркнул, что инициатива не затронет россиян, которые потребляют «здоровый» контент. «Слушать дома песни иноагентов никто не запрещает. Если у человека дурной вкус, пусть это делает. Мы тут говорим о публичном воспроизведении, о трансляции по радио, нахождении этого в онлайн-сервисах и прослушивании музыки. Этого, конечно, не должно быть. К сожалению, это все есть. И даже сериал „Слуга народа“ до сих пор не считается экстремистским материалом. Это нечестно просто», — говорит депутат. Однако радикальные меры Милонов не хочет применять к уже вышедшим продуктам. Депутат считает избыточным вырезать из кинофильмов изображения актеров, которых признали иноагентами. «В нашей истории уже были этапы, когда из-за отдельных актеров фильмы клали на полку. Лично мое отношение такое: в этих фильмах актеры ничего плохого не делают. И когда они были настоящие: тогда или сейчас? Был человек нормальным, потом сошел с ума? Нельзя идти по пути коммунистов, которые просто брали книги и сжигали только потому, что их написал не тот человек», — резюмировал Милонов. Ранее об этой инициативе высказался адвокат Сергей Жорин, который объяснил, коснется ли простого россиянина предлагаемая мера.
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