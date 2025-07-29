Можно выдохнуть: адвокат Жорин прояснил ситуацию, как отразится запрет на иноагентов на россиянах

Парламент Крыма собирается обратиться в Госдуму с предложением законодательно запретить публичное использование и исполнение произведений, созданных иностранными агентами из реестра Минюста. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с URA.RU пояснил, как это может отразиться на повседневной жизни россиян. Например, если обычный гражданин вдруг захочет послушать ранее скачанную песню какого-то иноагента.
«Запрет подразумевает публичное использование: концерты, радио- или телевизионные эфиры, публичное размещение в интернете и прочее. Прослушивание музыки дома или в автомобиле — не подпадает под запрет: частное использование не будет преследоваться», — пояснил правозащитник.
Что касается воспроизведения фильмов, в которых снимались иноагенты, их судьба в публичном пространстве под вопросом. По мнению Жорина, такие картины, а также концертные или театральные постановки могут быть запрещены для публичного показа. «Если актер, режиссер или другой участник был внесен в реестр иностранных агентов, фильм может попасть под запрет на публичный показ или трансляцию. Однако массовая вырезка сцен из уже выпущенных фильмов — маловероятна. Скорее, они просто не будут демонстрироваться официально», — говорит адвокат.
Что касается литературы, в марте этого года Комитет Госдумы обсуждал законопроект об ограничении доступа к книгам писателей-иноагентов. Но закон до сих пор не был принят. «В данном предложении из Крыма речь только об использовании — например, публичное чтение, аудиозаписи и трансляции. Сжигание книг или уничтожение тиражей — не анонсируется и не предусмотрено», — резюмировал Сергей Жорин.
Чиновники последнее время активно работают над тем, чтобы «предать забвению» всех тех, кто используют творчество как «инструмент влияния», «дискредитирует государственные институты» и «подрывает традиционные духовно-нравственные ценности».
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