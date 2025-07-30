В Кремле опровергли резкие заявления о вмешательстве РФ в выборы Молдавии

Россия воздерживается от вмешательства во внутренние процессы иностранных государств. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, давая комментарии по поводу утверждений о предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс в Молдавии.
«Во-первых, это не соответствует действительности: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно, что заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также опроверг гипотетическое влияние России на выборы в Молдавии. По его мнению, заявления президента Республики Майи Санду не соответствуют действительности. Кроме того, глава Молдавии назначила на 30 июля заседание Высшего совета безопасности. На нем планируют рассмотреть вопросы, связанные с возможным «иностранным вмешательством» в выборы страны.
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