В Кремле опровергли резкие заявления о вмешательстве РФ в выборы Молдавии

Песков: РФ не вмешивается во внутренние дела иностранных государств
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Пескова, Россия не вмешивается в дела иностранных государств
По словам Пескова, Россия не вмешивается в дела иностранных государств Фото:

Россия воздерживается от вмешательства во внутренние процессы иностранных государств. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, давая комментарии по поводу утверждений о предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс в Молдавии.

«Во-первых, это не соответствует действительности: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно, что заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также опроверг гипотетическое влияние России на выборы в Молдавии. По его мнению, заявления президента Республики Майи Санду не соответствуют действительности. Кроме того, глава Молдавии назначила на 30 июля заседание Высшего совета безопасности. На нем планируют рассмотреть вопросы, связанные с возможным «иностранным вмешательством» в выборы страны. 

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Россия воздерживается от вмешательства во внутренние процессы иностранных государств. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, давая комментарии по поводу утверждений о предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс в Молдавии. «Во-первых, это не соответствует действительности: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также опроверг гипотетическое влияние России на выборы в Молдавии. По его мнению, заявления президента Республики Майи Санду не соответствуют действительности. Кроме того, глава Молдавии назначила на 30 июля заседание Высшего совета безопасности. На нем планируют рассмотреть вопросы, связанные с возможным «иностранным вмешательством» в выборы страны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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