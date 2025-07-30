В Ингушетии задержан чиновник Минобрнауки по подозрению в хищении

В Ингушетии задержано должностное лицо министерства образования и науки республики по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.
«В Ингушетии задержали должностное лицо Минобрнауки по подозрению в хищении...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на сообщение СК.
Ранее представители правоохранительных органов сообщили «Интерфаксу», что в здании Министерства образования и науки Республики Ингушетия прошли обыски. На время проведения следственных мероприятий доступ в министерство был ограничен.
Предварительно, следственные действия могут быть связаны с расследованием уголовного дела о хищении 15,7 миллиона рублей, выделенных на подготовку к проведению ЕГЭ в регионе. Однако Минобрнауки опровергло появившиеся в СМИ сообщения о проведении обысков в ведомстве.
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