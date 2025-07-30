В Ингушетии задержан чиновник Минобрнауки по подозрению в хищении

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Ранее сообщалось об обысках в здании Минобрнауки Ингушетии
Ранее сообщалось об обысках в здании Минобрнауки Ингушетии Фото:

В Ингушетии задержано должностное лицо министерства образования и науки республики по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

«В Ингушетии задержали должностное лицо Минобрнауки по подозрению в хищении...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на сообщение СК.

Ранее представители правоохранительных органов сообщили «Интерфаксу», что в здании Министерства образования и науки Республики Ингушетия прошли обыски. На время проведения следственных мероприятий доступ в министерство был ограничен.

Предварительно, следственные действия могут быть связаны с расследованием уголовного дела о хищении 15,7 миллиона рублей, выделенных на подготовку к проведению ЕГЭ в регионе. Однако Минобрнауки опровергло появившиеся в СМИ сообщения о проведении обысков в ведомстве.

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В Ингушетии задержано должностное лицо министерства образования и науки республики по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону. «В Ингушетии задержали должностное лицо Минобрнауки по подозрению в хищении...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на сообщение СК. Ранее представители правоохранительных органов сообщили «Интерфаксу», что в здании Министерства образования и науки Республики Ингушетия прошли обыски. На время проведения следственных мероприятий доступ в министерство был ограничен. Предварительно, следственные действия могут быть связаны с расследованием уголовного дела о хищении 15,7 миллиона рублей, выделенных на подготовку к проведению ЕГЭ в регионе. Однако Минобрнауки опровергло появившиеся в СМИ сообщения о проведении обысков в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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