Россияне смогут расплачиваться картами «Мир» в еще одной стране

В Индии смогут расплачиваться картами «Мир»
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В Индии смогут расплачиваться картами «Мир»
В Индии смогут расплачиваться картами «Мир» Фото:

Россия и Индия ведут активное сотрудничество в сфере финансов, уделяя внимание вопросам сопряжения национальных платежных систем и банковских карт. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов.

«Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов. Это не только использование национальных валют, но и сопряжение платежных систем, банковских карт, это активная работа банков, налаживание беспрепятственного взаимодействия в области финансов между странами», — передают слова Алипова РИА Новости.

После начала специальной военной операции международная система SWIFT прекратила работу в России, однако это не привело к трудностям. Альтернативой SWIFT стала российская национальная платежная система «Мир», выпущенная в 2014 году. В настоящее время карты «Мир» принимаются в 11 странах мира.

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Россия и Индия ведут активное сотрудничество в сфере финансов, уделяя внимание вопросам сопряжения национальных платежных систем и банковских карт. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов. «Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов. Это не только использование национальных валют, но и сопряжение платежных систем, банковских карт, это активная работа банков, налаживание беспрепятственного взаимодействия в области финансов между странами», — передают слова Алипова РИА Новости. После начала специальной военной операции международная система SWIFT прекратила работу в России, однако это не привело к трудностям. Альтернативой SWIFT стала российская национальная платежная система «Мир», выпущенная в 2014 году. В настоящее время карты «Мир» принимаются в 11 странах мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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