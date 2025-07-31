Россияне смогут расплачиваться картами «Мир» в еще одной стране

Россия и Индия ведут активное сотрудничество в сфере финансов, уделяя внимание вопросам сопряжения национальных платежных систем и банковских карт. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов.
«Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов. Это не только использование национальных валют, но и сопряжение платежных систем, банковских карт, это активная работа банков, налаживание беспрепятственного взаимодействия в области финансов между странами», — передают слова Алипова РИА Новости.
После начала специальной военной операции международная система SWIFT прекратила работу в России, однако это не привело к трудностям. Альтернативой SWIFT стала российская национальная платежная система «Мир», выпущенная в 2014 году. В настоящее время карты «Мир» принимаются в 11 странах мира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.