Врач рассказал о плотоядной бактерии, от которой умирают в США

Врач Осипов: случаи заражения плотоядной бактерией в России не выявлены
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В США четыре человека умерли от плотоядной бактерии
В США четыре человека умерли от плотоядной бактерии Фото:

С начала 2025 года в США были зарегистрированы четыре летальных исхода, связанные с инфекцией, вызванной бактерией Vibrio vulnificus. Всего в стране выявлено 13 случаев заражения этой опасной бактерией, которая наиболее активно распространяется в соленой воде в жаркое время года. В России подобных инцидентов не отмечено, сообщил заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

«В США с начала 2025 года зафиксировали четыре случая смерти из-за поедающей плоть бактерии. Число случаев заражения достигло 13... В Российской Федерации такие случаи не зарегистрированы», — пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на врача. По словам Осипова, существует вероятность заражения при купании в водоемах с загрязненной водой, которые не прошли соответствующую проверку и не получили разрешения на эксплуатацию от Роспотребнадзора.

Медик уточнил, что заражение плотоядной бактерией происходит при попадании микроорганизма в организм через мелкие повреждения кожи или порезы. По словам специалиста, инфекция может привести к серьезным осложнениям и негативным последствиям для здоровья. Однако Осипов повторил, что на территории России случаи заболеваний, вызванных Vibrio vulnificus, на сегодняшний день зафиксированы не были.

Ранее россиянам рассказали о нашествии зараженных клещей. Так, в центральных регионах страны зафиксирован значительный рост популяции клещей, причем около 25% из них являются переносчиками риккетсиоза. Эпидемиолог Ольга Дмитриева отметила, что помимо типичных заболеваний, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит, все чаще регистрируются случаи передачи риккетсиоза, что создает дополнительные угрозы для здоровья граждан.

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С начала 2025 года в США были зарегистрированы четыре летальных исхода, связанные с инфекцией, вызванной бактерией Vibrio vulnificus. Всего в стране выявлено 13 случаев заражения этой опасной бактерией, которая наиболее активно распространяется в соленой воде в жаркое время года. В России подобных инцидентов не отмечено, сообщил заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. «В США с начала 2025 года зафиксировали четыре случая смерти из-за поедающей плоть бактерии. Число случаев заражения достигло 13... В Российской Федерации такие случаи не зарегистрированы», — пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на врача. По словам Осипова, существует вероятность заражения при купании в водоемах с загрязненной водой, которые не прошли соответствующую проверку и не получили разрешения на эксплуатацию от Роспотребнадзора. Медик уточнил, что заражение плотоядной бактерией происходит при попадании микроорганизма в организм через мелкие повреждения кожи или порезы. По словам специалиста, инфекция может привести к серьезным осложнениям и негативным последствиям для здоровья. Однако Осипов повторил, что на территории России случаи заболеваний, вызванных Vibrio vulnificus, на сегодняшний день зафиксированы не были. Ранее россиянам рассказали о нашествии зараженных клещей. Так, в центральных регионах страны зафиксирован значительный рост популяции клещей, причем около 25% из них являются переносчиками риккетсиоза. Эпидемиолог Ольга Дмитриева отметила, что помимо типичных заболеваний, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит, все чаще регистрируются случаи передачи риккетсиоза, что создает дополнительные угрозы для здоровья граждан.
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